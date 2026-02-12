Takiej awantury w Sejmie dawno nie było. Posłom puściły nerwy

Sejm zajął się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej, który przygotowali posłowie Lewicy i PSL. Nowe przepisy zakładają m.in. zawarcie umowy cywilnoprawnej u notariusza, która umożliwi m.in. dostęp do informacji medycznej partnera oraz uregulowanie sytuacji prawnej i kwestii majątkowych osób, które żyją w związkach nieformalnych.

Ustawa o związkach partnerskich. Prawica grzmi

Projekt ustawy zaprezentowała w Sejmie Katarzyna Kotula. – To efekt porozumienia, daleki od tego, z czym jako Lewica chcielibyśmy wyjść. Ta ustawa niczego nikomu nie zabiera, nie narzuca, ale wielu osobom daje poczucie godności i bezpieczeństwa. Głosując za tą ustawą, każdy z nas będzie musiał podjąć bardzo prostą decyzję: czy chcemy, aby w sytuacji granicznej państwo stanęło po stronie ludzkiej godności, czy żeby państwo odwracało wzrok, zasłaniając się luką w przepisach – mówiła posłanka.

Dyskusja nad projektem miała wyjątkowo burzliwy przebieg. Politycy PiS ramię w ramię z działaczami Konfederacji próbowali przekonywać, że jest to „zamach na polską rodzinę”. - Degradujecie podstawową tkankę narodu, jaką jest rodzina i małżeństwo. Tworzycie fikcję małżeństwa. Ta fikcja nie gwarantuje przetrwania narodu, wręcz prowadzi do jego wymarcia – stwierdził Marcin Warchoł z PiS. – Tworząc fikcje małżeńską zwalniacie te pary homoseksualne z jakichkolwiek obowiązków, dając im nieskończone przywileje i jeszcze podatnicy mają za to płacić – podkreślał.

Anna Cicholska oceniła, że „od zarania wieków osobą najbliższą jest ojciec, matka i dzieci i taka powinna być polska rodzina”. Z kolei Maria Kurowska wtrąciła, że „jest to temat zastępczy, po czym dodała, że nasze dzieci odchodzą z tego świata, bo nie chcą żyć w tym lewackim świecie, który gotuje im obecny rząd”.

Awantura w Sejmie. Tęczowa flaga na mównicy

W odpowiedzi posłanka KO Monika Rosa pojawiła się na sejmowej mównicy z tęczową flagą, która jest symbolem środowisk LGBT. – To nie jest ustawa o ideologii, ani o światopoglądzie. Jest o szacunku, godności, poczuciu bezpieczeństwa i stabilności. Ten projekt ma szerokie poparcie społeczne – zaznaczyła parlamentarzystka.

Tęczową flagę miała ze sobą także Anna Maria Żukowska. Była to ta sama flaga, którą miała ze sobą podczas debaty prezydenckiej Magdalena Biejat. – Wśród nas są osoby, które są członkami społeczności LGBT+. Jestem jedną z nich, ale nie jestem jedyna. To, co działo się przez ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, to był ściek dehumanizacji. To było nie do zniesienia, co robiliście. Działo nam się upokarzanie, pokazywanie nas jako coś, czym można straszyć – mówiła.

– Panie pośle, czy pan tak naprawdę żyje w pełni i w zgodzie z naturą? Wydaje mi się, że ma pan wadę wzroku. Skoro natura przewidziała, że ma pan wadę wzroku, to po co pan nosi okulary? – dopytywała Marcina Warchoła polityczka Lewicy. – Macie zakutą argumentację. Nie rozumiecie, że żyjemy w XXI wieku. Są nowe standardy cywilizacyjne – zakończyła.

Urszula Pasławska z PSL zapewniła, że projekt ustawy w żaden sposób nie narusza instytucji małżeństwa. - Szanujemy wrażliwość prawej strony. Nie wiem, jaka jeszcze musiałaby być zmiana w ustawie, żebyście otworzyli głowy i wsłuchali się w głosy Polaków, którzy dzisiaj w taki sposób żyją – świat się zmienia i państwo nie może stać w miejscu – mówiła.

– Rozwody na prawicy są istną plagą. To naprawdę zabawne, kiedy o konserwatywnych zasadach mówią ludzie po kilku rozwodach: pan Czarnecki, Kurski, przy Marcie Kaczyńskiej straciłam rachubę. Jesteście hipokrytami – grzmiała Aleksandra Leo, posłanka Polski 2050.

