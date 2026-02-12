Złowił rybę i ustanowił nowy rekord. W środowisku wędkarskim aż huczy

Travis McCollough – pasjonat wędkarstwa z Abilene w stanie Teksas, złowił gigantyczny okaz. Jak się okazało, był to bass wielkogębowy.

Nowy rekord został ustanowiony w dniu 5 lutego (w czwartek) – podał portal Big Country Homepage.

Wędkarz ustanowił nowy rekord. Ujawnił zagranicznemu portalowi długość i wagę ryby

M. salmoides został złowiony przez entuzjastę popularnej dziedziny na jeziorze Lake Ft. Phantom Hill. Zdarzenie zostało zweryfikowane przez Texas Parks and Wildlife Department.

Poprzedni rekord wynosił 13,33 funta (czyli ponad sześć kilogramów). Ten nowy, ustanowiony w 2026 roku, w ubiegłym tygodniu, zaskoczył środowisko wędkarskie – okaz ważył aż 14,35 funta (ponad sześć i pół kilograma). O rybie wiadomo jeszcze to, że miała 25 cali długości (a więc 63,5 centymetra).

Co warto wiedzieć o bassach? Występują one we wschodniej części Ameryki Północnej i m.in. na terenie Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Najczęściej spotkać można je w wodach słodkich jezior i rzek. Przedstawiciele gatunku M. salmoides do życia wybierają spokojne, wolno płynące, dość przejrzyste wody z miękkim, płytkim podłożem. Potrzebują też w otoczeniu bujnej roślinności (bowiem ta ich osłania). Letnią porą ryby można zauważyć gołym okiem, bo często pływają w płytkich częściach zbiorników wodnych, blisko lustra wody.

Ta ryba ma wyjątkowo dużą głowę

Przeciętnie osiąga ona około 30–40 cm długości i wagę ok. 0,45–1,36 kg. Odnotowywano jednak przypadki osobników, których rozmiar przekraczał 97 cm i masę ciała przekraczającą lekko 10 kg.

Bass wielkogębowy ma charakterystyczne ciało – wydłużone i stosunkowo masywne. Jego łuski mają zwykle oliwkowo-zieloną barwę. Ryby te mają ciemny pas wzdłuż boku. Najważniejszą ich cechą jest bardzo duży pysk, który sięga za tylną krawędź oka. Ma również wyraźną przerwę między pierwszą a drugą płetwą grzbietową.

W przedniej części ciała u bassu znajdziemy kolce, natomiast z tyłu promienie miękkie.

Czytaj też:

Spokojnie łowił ryby, nagle zjechały się Straż Leśna i Graniczna. Wędkarzowi grozi więzienieCzytaj też:

Rekordowe sumy w zimowej mgle. Niezwykły połów na olbrzymim jeziorze