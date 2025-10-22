Tajemnicza kobieta znaleziona w kościele. Policja prosi o pomoc

Wczesnym rankiem 10 października 2025 roku w jednym z kościołów przy ulicy Kobielskiej w Warszawie odkryto kobietę, która nie potrafiła podać swoich danych osobowych. Jak ustalili funkcjonariusze, prawdopodobnie spędziła tam noc.

Według relacji policji, kobieta biegle posługuje się językiem polskim, jednak nie pamięta swojego imienia, nazwiska ani miejsca pochodzenia. Nie ma przy sobie żadnych dokumentów, które mogłyby pomóc w jej identyfikacji.

Policja apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości

Z wyglądu kobieta ma około 45 lat, mierzy około 168 centymetrów wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma jasne, sięgające ramion włosy. W chwili odnalezienia była ubrana w czarny jednoczęściowy strój oraz czarne buty.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości kobiety. Apelują do wszystkich, którzy mogą rozpoznać tę osobę lub posiadają informacje na jej temat, by zgłaszali się do jednostki policji.

Kontakt możliwy jest osobiście w siedzibie komendy przy ulicy Grenadierów 73/75 w Warszawie, telefonicznie pod numerem 47 723 76 55, pod numerem alarmowym 112. Można także w tej sprawie wysłać policji maila na adres: [email protected]

Każda informacja ma znaczenie

Policja podkreśla, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. „Każdy szczegół może okazać się pomocny w ustaleniu jej tożsamości” – informują funkcjonariusze.

Jednocześnie służby zapewniają, że osoby przekazujące informacje mogą liczyć na pełną anonimowość. Śledczy apelują do mieszkańców Warszawy i okolic o czujność i udostępnianie komunikatu – być może ktoś z bliskich tej kobiety jej szuka.

