Złoty pociąg znaleziony? Lider poszukiwaczy przerwał milczenie. „Pomału odzyskuję głos”

Michał Motak to lider grupy poszukiwaczy „Złoty Pociąg 2025”. Radiesteta w kwietniu 2025 r. dokonał zgłoszenia do organów państwowych znaleziska w postaci trzech wagonów kolejowych z okresu II wojny światowej, które mają być ukryte w zamaskowanym tunelu, znajdującym się na trasie pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem.

W drugiej połowie stycznia 2026 r. Michał Motak poinformował, że otrzymał zgodę od konserwatora zabytków, która daje mu zielone światło na prowadzenie dalszych działań. – To, co sobie założyłem od samego początku, właśnie stało się faktem, pomimo trudów, przeszkód, pomimo nieżyczliwości pewnych ludzi. Udało mi się, jestem bardzo zadowolony. Wiem, że teraz już nic mnie nie zatrzyma. To, co zapowiedziałem, to się wydarzy. Zrobimy to i zszokujemy cały świat – zapowiedział wówczas poszukiwacz.

Złoty pociąg znaleziony? Poszukiwacz z apelem

Od tego czasu na oficjalnym profilu grupy poszukiwaczy na Facebooku zapadła cisza. Michał Motak przerwał milczenie, a w najnowszym filmie wyjaśnił, jaki był powodów jego nieobecności.

– Witam państwa po dłuższej przerwie. Była spowodowana m.in. chorobą, która mnie dopadła. Pomału odzyskuję swój głos. Na szczęście zimowa aura, mrozy powoli się kończą – powiedział Michał Motak w nagraniu na kanale „Underground Hunter – Łowca podziemi” w serwisie YouTube.

– Podczas mojej nieobecności bardzo dużo dzieje się odnośnie tzw. złotego pociągu, 61 km. Wielu ludzi nagrywa filmy, snuje swoje wywody, opowieści, domysły, przeinacza wiele faktów, przekręca, a czasami z premedytacją po prostu kłamie. Więc uznałem, że jest to dobry moment, aby zrobić film pt. Q&A z angielskiego, czyli pytania i odpowiedzi – kontynuował i zachęcał swoich odbiorców do aktywności w komentarzach.

– Myślę, że to będzie dobra forma wyprostowania pewnych rzeczy, pewnych nieścisłości, przeinaczeń, domysłów. Myślę, że to będzie z korzyścią dla całej sprawy. Ja naprawdę wiem o moim tunelu bardzo dużo, wiem o nim prawie wszystko – podsumował radiesteta.

