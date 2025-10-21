Zaginęła 33-letnia Edyta. Pilny apel policji. „Bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia”

Policjanci z garnizonu bielskiego prowadzą intensywne działania poszukiwawcze w związku z zaginięciem Edyty Stokłosy, mieszkanki Międzyrzecza Górnego. W czwartek 16 października 33-latka opuściła miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie wróciła, nie nawiązała także kontaktu z rodziną. Edyta Stokłosa ma ok. 176 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i blond włosy. W dniu zaginięcia była ubrana w niebieskie dżinsy i różową bluzę z kapturem.

Edyta Stokłosa zaginęła. „Bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia”

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej poinformowała, że zaginięcie Edyty Stokłosy zostało zakwalifikowane jako zaginięcie pierwszego poziomu, co oznacza, że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia zaginionej.

Poszukiwania są prowadzone na szeroką skalę. Brali w nich udział policjanci z psami tropiącymi, funkcjonariusze wykorzystujący pojazdy terenowe i quady, a także operatorzy bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wyposażonych w kamery termowizyjne, które umożliwiają prowadzenie działań również po zmroku. W akcję poszukiwawczą włączyły się również zastępy straży pożarnej.

„Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu Edyty Stokłosy, prosimy o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej pod numerem telefonu 47 857 12 55, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji” – zaapelowała w wydanym komunikacie Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej. „Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej odnaleźć zaginioną kobietę i apelujemy do mieszkańców powiatu o zachowanie czujności oraz przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w poszukiwaniach” – czytamy dalej.

