Jest areszt dla 40-latka zatrzymanego przez ABW. Siemoniak o okolicznościach

Jak poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, zatrzymanie było efektem działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „W toku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego”. – przekazał w mediach społecznościowych

Zgodnie z komunikatem, sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 40-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący art. 130 §3 Kodeksu karnego, czyli zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu.

Seria działań polskich służb. Za dwójką dywersantów wystawiono czerwoną notę Interpolu

Sprawa jest kolejnym elementem działań służb wobec aktywności prowadzonych na rzecz obcych wywiadów. Kilka dni wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński informował o wystawieniu czerwonych not Interpolu wobec mężczyzn podejrzewanych o dokonanie aktów dywersji na kolei w powiecie garwolińskim.

Polska Policja podała, że czerwone noty dotyczą podejrzanych o akty dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Do zdarzeń doszło w dniach 15–16 listopada na trasie Warszawa–Dorohusk. W miejscowości Mice eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy, a w innym miejscu, w rejonie stacji Gołąb, pociąg z 475 pasażerami musiał awaryjnie hamować z powodu uszkodzenia infrastruktury.

Według ustaleń śledczych podejrzani o tamte zdarzenia opuścili Polskę przed ustaleniem ich tożsamości, prawdopodobnie udając się na Białoruś. Służby podkreślają, że prowadzone działania mają na celu neutralizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i infrastruktury krytycznej.

