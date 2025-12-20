Skandal w kolskiej policji. Komendant odwołany

Sprawa wyszła na jaw po kolizji drogowej spowodowanej przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Kole. Mężczyzna prowadził samochód, mając ponad dwa promile alkoholu we krwi. Jak ustalili dziennikarze programu „Państwo w Państwie” Polsat News, kilka godzin wcześniej przebywał on w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kole, gdzie miał pić alkohol razem z asp. sztab. Zbigniewem B., naczelnikiem wydziału dochodzeniowo-śledczego.

Według relacji informatorów programu, spotkanie miało odbywać się w gabinecie naczelnika i rozpocząć się krótko po godzinie 13:00, a zakończyć po ponad dwóch godzinach. Po wyjściu z komendy zarówno policjant, jak i prokurator mieli poruszać się chwiejnym krokiem, po czym każdy z nich wsiadł do swojego samochodu.

Kilka godzin później doszło do kolizji z udziałem prokuratora. Jak relacjonowało anonimowe źródło w kolskiej policji, informacja o zdarzeniu wywołała duże poruszenie wśród kadry kierowniczej. „Kiedy kolscy policjanci dostali informacje o kolizji z udziałem prokuratora, na miejsce pojechali niemal wszyscy naczelnicy i kierownicy, którzy tego dnia mieli służbę. Nie pojechał tylko Zbigniew B. z wiadomych powodów” – przekazano w materiale.

Komenda pod lupą mediów. Już wcześniej były kontrowersje

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu potwierdziła, że w związku ze sprawą zabezpieczono nagrania z monitoringu. „W odpowiedzi na Pana e-mail informuję, że już w piątek 12 grudnia policjanci Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu zabezpieczyli nagrania z monitoringu znajdującego się w budynku KPP Koło. Było to spowodowane zdarzeniem drogowym z udziałem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kole” – poinformowano w komunikacie.

Dziennikarze Polsat News zwracają uwagę, że nie jest to pierwszy raz, gdy działalność kolskiej komendy budzi poważne wątpliwości. Rok wcześniej media informowały o nagraniach, na których policjant opisywał kradzieże narkotyków, w tym kokainy, z magazynu dowodów rzeczowych.

