MEN chwali się nowym pomysłem. Stanowski nie kryje zdziwienia

Od końca listopada nauczyciele mogą korzystać z legitymacji służbowych w formie elektronicznej w aplikacji mObywatel. „To oznacza, że oprócz tradycyjnej, plastikowej karty, legitymację będzie można mieć również w wersji cyfrowej na telefonie” – chwali się na swojej stronie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

O tym, że nowa funkcja zaczęła już działać, w mediach społecznościowych poinformowała ministra edukacji Barbara Nowacka. – Zdarzyło się wam kiedyś zgubić legitymację? Nauczycielki i nauczyciele. Już nie będziecie musieli szukać swojej legitymacji. Wystarczy telefon z aplikacją mObywatel – mówi na nagraniu polityczka.

MEN uruchomił cyfrową legitymację dla nauczyciel. Stanowski: Komu to pokazują? Woźnemu?

Wpis ministry edukacji wywołał zaskoczenie u dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego, twórcy Kanału Zero. „Nawet nie wiedziałem, że nauczyciele muszą się ciągle legitymować legitymacją nauczyciela. Komu to pokazują? Woźnemu?” – napisał w odpowiedzi na nagranie Nowackiej.

Na wyjaśniające odpowiedzi dziennikarz nie musiał długo czekać. „W pociągu” – odpowiedziała krótko wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Dłuższej odpowiedzi udzielił niezrzeszony poseł Marcin Józefaciuk, z zawodu nauczyciel. „W kasie biletowej w teatrze czy muzeum w Polsce i za granicą, konduktorowi, kontrolerowi biletów, w księgarni.... To, że nie wiesz nie oznacza, że od razu trzeba to wyśmiać” – odpisał Stanowskiemu.

Komentarz posła wywołał u niektórych zdziwienie. „Z jakiej racji nauczyciel ma zniżkę? Zwykły człowiek, co pracuje, płaci normalnie. Jeszcze rozumiem, jak bierze dzieci na wycieczkę, wtedy niech ma zniżki” – zapytał jeden z komentujących. „Jak bierze na wycieczkę, to powinien mieć za darmo – w końcu jest w pracy” – odpowiedział mu Józefaciuk. „Ale rozumiem, że nauczyciele mogą korzystać również z tych zniżek w życiu prywatnym? Dziwne” – napisała inna komentująca. „Wręcz powinni” – odpisał poseł.

Czytaj też:

Podwyżki dla nauczycieli w 2026. Tyle wyniesie waloryzacjaCzytaj też:

Rewolucja w polskiej szkole? Decyzja w rękach Nowackiej. Ten temat wywołał burzę