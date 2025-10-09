Znów gorąco wokół pomysłu MEN. „Popełniliśmy błąd”

Nowy przedmiot pojawił się w placówkach wraz z początkiem tego roku szkolnego. Kontrowersje zaczął budzić jednak na długo wcześniej. Kiedy tylko został ogłoszony, sprzeciwiło mu się Prawo i Sprawiedliwość oraz episkopat.

Przeciwnicy zarzucali, że ma edukacja zdrowotna ma m.in. „seksualizować dzieci”. – Przeciwnicy edukacji zdrowotnej działają na rzecz pornolobby i seksualizacji dzieci. My w edukacji zdrowotnej chronimy przed seksualizacją – odpowiadała na zarzuty Barbara Nowacka, ministra edukacji.

Posłowie poróżnili się o edukację zdrowotną. To mówili

W czwartek na temat nowego przedmiotu na antenie Polsat News wypowiedzieli się posłowie Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości i Paweł Śliz z Polski 2050. Politycy zdecydowanie różnili się w opiniach.

Jak stwierdził Cieszyński, pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej źle wpłynie na wychowanie kolejnych pokoleń. – Oprócz reguł wartościowych inicjatyw znajduje się tam też podejście, którego ja nie akceptuję i uważam, że jest szkodliwe dla Polski – ocenił.

Zdaniem posła PiS w edukacji zdrowotnej „nie ma nic o tym, co się powszechnie rozumie jako tradycyjny model rodziny”. – Jest tylko podejście bardzo progresywno-rozwojowe. Ja uważam, że to jest błąd – stwierdził.

– Nie ma do edukacji zdrowotnej ani przygotowanych nauczycieli, ani przygotowanych materiałów – mówił Cieszyński, powołując się na przeprowadzoną przez siebie kontrolę poselską.

Paweł Śliz: Popełniliśmy błąd

Poseł Polski 2050 był zupełnie odmiennego zdania. Stwierdził stanowczo, że w podstawie programowej nowego przedmiotu nie znalazły się żadne gorszące rzeczy. – Nie przeczytałem w tym rozporządzeniu żadnych niebezpiecznych rzeczy, które mogłyby wpływać w jakikolwiek indoktrynujący sposób na dziecko – mówił na antenie Polsat News Paweł Śliz.

Jak stwierdził polityk, „dziecko jest tysiąckrotnie bardziej narażone na to, co znajdzie w komórce” – My popełniliśmy błąd w tym, że ulegliśmy presji, niestety także i kościoła do którego ja należę, i ta edukacja nie jest obowiązkowa – ocenił.

