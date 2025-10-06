Masowe rezygnacje z edukacji zdrowotnej. Oto najnowsze dane

W warszawskich szkołach ponadpodstawowych zainteresowanie przedmiotem edukacja zdrowotna jest bardzo małe. Ponad 86 procent uczniów zostało z niego wynika z danych stołecznego ratusza. W szkołach podstawowych ok. 43 proc. uczniów uczęszcza na zajęcia z edukacji zdrowotnej, a około 57 proc. uczniów zostało z niej wypisanych.

– Uważamy, że generalnie, jak na pierwszy, próbny rok z nowym przedmiotem, jest nieźle. Powodu do satysfakcji nie ma, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, ale z drugiej strony mówimy o przedmiocie nieobowiązkowym – przekazała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna m.in. za edukację.

