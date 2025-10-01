Masowe rezygnacje z edukacji zdrowotnej. Mamy najnowsze dane

Decyzją MEN od nowego roku szkolnego w planach lekcji w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w liceach i technikach pojawił się nowy przedmiot. Dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie zastąpiła edukacja zdrowotna. W tym roku jest to przedmiot nieobowiązkowy.

Na razie nie wiadomo, ilu uczniów w skali całego kraju będzie chodzić na zajęcia z edukacji zdrowotnej. MEN ma opublikować pełne dane w okolicach 10 października. Barbara Nowacka przyznała w rozmowie z Radiem Zet, że jest przygotowana na to, że frekwencja będzie poniżej 50 proc.

Masowe rezygnacje z edukacji zdrowotnej

Na razie spływają cząstkowe informacje z poszczególnych kuratoriów. Płynie z nich wniosek, że frekwencja jest wyższa w szkołach podstawowych, niż w szkołach średnich.

Z danych kuratorium wojewódzkiego w Lublinie wynika, że na lekcje edukacji zdrowotnej nie będzie w tym roku szkolnym chodzić aż 73 proc. uczniów. W liceach z udziału w zajęciach wypisało się 86 proc. uczniów a w szkołach podstawowych 68 proc.

Kuratorium z województwa kujawsko-pomorskiego poinformowało, że łącznie we wszystkich szkołach deklarację rezygnacji złożyło 60 proc. uczniów. Najwięcej rezygnacji jest w okręgu włocławskim — aż 65 proc. W okręgu bydgoskim wypisało się 61 proc. uczniów. Ewa Podgórska, rzeczniczka prasowa kuratorium oświatowego w Bydgoszczy podkreśliła, że w szkołach średnich wypisała się zdecydowana większość uczniów.

– W okręgu bydgoskim z edukacji zdrowotnej zrezygnowało 44 proc. uczniów szkół podstawowych i aż 79 proc. uczniów szkół średnich. W okręgu włocławskim wypisało się 46 proc. uczniów z podstawówek i aż 84 proc. ze szkół średnich – wyliczała.

Edukacja zdrowotna. Tylu uczniów się wypisało

Nieco mniej rezygnacji jest w województwie łódzkim, gdzie z udziału w nowym przedmiocie zaproponowanym przez MEN zrezygnowało nieco ponad 60 proc. uczniów. Według danych kuratorium z województwa opolskiego z edukacji zdrowotnej wypisało się 49 proc. uczniów.

