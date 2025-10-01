Masowe rezygnacje z nowego przedmiotu. Będzie kolejny zwrot? Wtedy możliwe są zmiany

Od 1 września do polskich szkół trafił nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że stanowi on „szczepionkę” wiedzy, która odpowiada na wyzwania współczesnego świata, a Konferencja Episkopatu Polski apelowała do rodziców, aby wypisywali uczniów z tych zajęć, przestrzegając przed „systemową deprawacją”.

Burza ws. edukacji zdrowotnej. Masowe rezygnacje? Nowacka nakreśliła skalę

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który jest realizowany jako nieobowiązkowy. Do 25 września można było składać rezygnacje z uczestnictwa w zajęciach. MEN jeszcze nie dysponuje danymi o skali wypisywania z zajęć, ale Barbara Nowacka poinformowała, że na pewno taką decyzję podejmie więcej niż połowa uczniów. – Co do tego nie mam cienia wątpliwości – powiedziała szefowa MEN.

Zdaniem minister edukacji jest to efekt nie krytycznej oceny założeń programowych, a właśnie tego, że przedmiot jest nieobowiązkowy. Konkretne dane dotyczące skali rezygnacji z uczestnictwa w nowym przedmiocie mają być znane pod koniec przyszłego tygodnia.

Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa? Rzecznik rządu o tym, kiedy możliwe są zmiany

Na antenie TOK FM Adam Szłapka podkreślił, że edukacja zdrowotna to „dobry przedmiot”. Rzecznik rządu zapowiedział też, że MEN będzie pracować nad ewentualnymi rozwiązaniami, by „poprawić jakość” tych zajęć. – W przypadku edukacji zdrowotnej, która obecnie jest przedmiotem nieobowiązkowym, trzeba zastanowić się, co można ulepszyć – powiedział, a jednocześnie zastrzegł, że nie rozmawiał z Barbarą Nowacką na temat ewentualnych korekt.

Rzecznik rządu, cytowany przez TOK FM, zapowiedział, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ma zaproponować zmiany dopiero za rok. Adam Szłapka poinformował również, że MEN wkrótce podsumuje pierwsze tygodnie funkcjonowania edukacji zdrowotnej w polskich szkołach.

