Burza ws. nowego przedmiotu. Nowacka „wywołała” Nawrockiego. „Zanim się wypisze...”

Do 25 września można było składać rezygnacje z uczestnictwa w edukacji zdrowotnej – nowym przedmiocie, który trafił do polskich szkół od 1 września. Kilka dni temu Barbara Nowacka poinformowała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie dysponuje jeszcze danymi na temat skali rezygnacji. Jednocześnie dodała, że „na pewno wypisze się więcej niż połowa dzieci”.

– Co do tego nie mam cienia wątpliwości – podkreśliła na antenie TVP Info. Zdaniem minister edukacji taka skala nie wynika jednak z krytycznej oceny nowego przedmiotu, a faktu, że jest realizowany jako przedmiot nieobowiązkowy.

Burza ws. nowego przedmiotu. Trzaskowski przeciął spekulacje

Wokół edukacji zdrowotnej przetoczyła się burza. MEN podkreślało, że jest to przedmiot, który stanowi dostosowaną do współczesności „szczepionkę” wiedzy, a KEP apelowało do rodziców, aby wypisywali swoje dzieci z tych zajęć, ostrzegając przed „systemową deprawacją”.

Niedawno media obiegła informacja, że Rafał Trzaskowski z żoną rzekomo mieli wypisać swojego syna z tych zajęć. Prezydent Warszawy przeciął spekulacje. „Wszystkich zainteresowanych moją rodziną informuję, że mój syn będzie uczęszczał na zajęcia o edukacji zdrowotnej (w grupie łączonej, międzyoddziałowej). Wszystkich innych zachęcam do brania udziału w tym bardzo potrzebnym przedmiocie” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Nowacka zwróciła się do Nawrockiego. „Warto sprawdzić jak jest”

Na wpis Trzaskowskiego zareagowała Barbara Nowacka, zwracając się do Karola Nawrockiego. „Panie Prezydencie Nawrocki. Zanim się wypisze, zawetuje, podpisze lub oburzy – warto sprawdzić jak jest” – napisała szefowa MEN.

Kilka dni wcześniej prezydent poinformował, że wraz z żoną podjęli decyzję o wypisaniu syna Antoniego z przedmiotu edukacja zdrowotna. „Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody. Szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku do kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja. W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać” – napisał wówczas Karol Nawrocki.

