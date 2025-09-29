Szykuje się wolta w polskich szkołach? Słowa Nowackiej podsycą spekulacje

Dobiega końca pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego i na nowo rozpoczęła się dyskusja o tym, czy obowiązkowe i oceniane prace domowe wrócą do polskich szkół. – Prace domowe (…) w szkołach podstawowych mogą być zadawane, natomiast są nieoceniane. Zastanawiamy się – w jaki sposób uczynić tę zmianę, którą wprowadziliśmy, którą wiemy, że była potrzebna, bo dzieciaki godzinami nadrabiały to, czego nie zdążyły zrobić w szkole, co budowało duże nierówności – co zrobić, żeby to było efektywne – powiedziała Barbara Nowacka w programie „Gość Radia ZET”.

Wrócą obowiązkowe prace domowe? Barbara Nowacka: Parę tygodni cierpliwości

Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na rekomendacje ekspertów, na podstawie których zapadną dalsze decyzje w sprawie prac domowych. Szefowa MEN została zapytana, czy już dziś może powiedzieć, w jakim kierunku zmierzają sprawy, a także jaki komunikat wysłałaby rodzicom uczniów, którzy zastanawiają się, do jakich dalszych przeobrażeń dojdzie.

– Gdybym miała dzisiaj powiedzieć rodzicom, powiedziałabym, że bardzo ich proszę o parę tygodni cierpliwości, kiedy eksperci przygotują (rekomendacje – red.). Bądźmy poważni – stwierdziła Barbara Nowacka, nie ujawniając żadnych szczegółów.

Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeprowadzenie konsultacji także z uczniami? – Robimy całą serię konsultacji, robiliśmy okrągłe stoły z dziećmi i młodzieżą. Jeżeli będzie też taka wola, to oczywiście możemy docierać do młodych osób – powiedziała Barbara Nowacka na antenie Radia ZET. – Proszę pamiętać, że uczniowie są osobami niepełnoletnimi – zastrzegła minister edukacji narodowej. Jak podkreśliła szefowa MEN, na udział dziecka w ankiecie zgodę muszą wyrazić jego rodzice.

