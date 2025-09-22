Kolejna rewolucja w pracach domowych? Nowacka stawia granicę

Barbara Nowacka nakreśliła, jaka może być skala rezygnacji z uczestnictwa w lekcjach z edukacji zdrowotnej – nieobowiązkowego przedmiotu, który trafił do polskich szkół od 1 września. – Na pewno wypisze się więcej niż połowa dzieci, co do tego nie mam cienia wątpliwości – powiedziała minister edukacji w programie „Gość poranka” na antenie TVP Info.

Jednocześnie Nowacka przyznała, że MEN nie dysponuje jeszcze konkretnymi danymi. – Ministerstwo nie ma takich danych. Dane będą mieli do końca tego tygodnia dyrektorzy szkół i potem będą je wpisywać w system, więc pewnie na początku października będziemy wiedzieli, jak wygląda sytuacja z edukacją zdrowotną – zapowiedziała.

Wrócą obowiązkowe prace domowe? Nowacka reaguje. Wskazała ważny termin

Barbara Nowacka została zapytana także, czy do polskich szkół wrócą obowiązkowe prace domowe. – Zamówiłam w Instytucie Badań Edukacyjnych ewaluację i propozycję rozwiązań. Na początku października będziemy gotowi z informacją, co może się dalej wydarzyć – powiedziała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dopytywana, czy rozważa powrót obowiązkowych prac domowych, które będą oceniane w szkolnej skali, odparła: „W takim wymiarze, jak to wyglądało kilka lat temu, absolutnie się na to nie zgodzę”. – Dlatego, że to co było, było absolutnym odwróceniem systemu, czyli dzieci miały uczyć się w domu tego, czego nie zdążyły nauczyć się na lekcji. Dlatego uszczupliliśmy podstawy programowe, dlatego od 2026 r. reforma Kompas Jutra – powiedziała Barbara Nowacka. – A co może być? Naprawdę chciałabym, żebyśmy przestali być politykami, którzy rzucają hasła, tylko byli ludźmi, podchodzącymi (do tematu – red.) spokojnie, poważnie i kompetentnie – podsumowała wątek minister edukacji.

Czytaj też:

Polacy wypisują dzieci z edukacji zdrowotnej? Ten sondaż to sygnał dla MENCzytaj też:

MEN popełniło poważny błąd? „Nagonka polityków i Kościoła katolickiego”