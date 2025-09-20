MEN popełniło poważny błąd? „Nagonka polityków i Kościoła katolickiego”

Edukacja zdrowotna – nowy przedmiot, który od 1 września trafił do polskich szkół – wywołał prawdziwą burzę. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w zajęciach, podkreślając kompleksową zawartość merytoryczną treści nauczania.

Z kolei Konferencja Episkopatu Polski ostrzega przed „systemową deprawacją”. Przedmiot jest realizowany w formie nieobowiązkowej, a z zajęć można zrezygnować do 25 września.

MEN popełniło poważny błąd ws. edukacji zdrowotnej? Wiceminister o „nagonce”

Katarzyna Lubnauer została zapytana, czy błąd leży po stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo źle prowadziło kampanię informacyjną przed wprowadzeniem edukacji zdrowotnej do polskich szkół. – Było widać złą wolę polityków prawicy – rozpoczęła na antenie Radia Zet wiceminister edukacji, podkreślając, że mimo że nie znali oni podstawy programowej – do czego sami mieli się przyznawać – nie przeszkadzało im to wydawać krytycznych opinii na temat edukacji zdrowotnej.

– Mieliśmy zarówno nagonkę tych polityków, jak i mieliśmy nagonkę Kościoła katolickiego, który rzeczywiście wbrew interesom – według mnie – młodzieży, bardzo zaatakował edukację zdrowotną – powiedziała Katarzyna Lubnauer. Jak dodała, listy na ten temat były czytane we wszystkich parafiach. – I zauważmy jedną rzecz: w tych listach było bardzo wiele kłamstw – oceniła wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Lubnauer zapytana, czy w takim razie MEN okazało się bezradne w zderzeniu z narracją narzucaną przez prawą stronę, odparła: „Zawsze, niestety, (…) coś przeciw ma większy rezonans społeczny. I to jest niestety bardzo złe, bo w ten sposób można zohydzić rzeczy, które są dobre – podsumowała. Wiceminister edukacji zaapelowała też do rodziców, aby zapoznali się z podstawą programową edukacji zdrowotnej.

