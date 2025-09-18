Nowe rekomendacje MEN w polskich szkołach. Chodzi o sytuacje kryzysowe
Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej mają trafić do wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce. Dotyczą sytuacji kryzysowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało kuratorom oświaty szereg rekomendacji, które dotyczą tego, w jaki sposób rozmawiać z uczniami o sytuacjach kryzysowych, np. takich jak naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez obce drony, do czego – w bezprecedensowej skali – doszło w ubiegłym tygodniu. Dokument ma zostać rozpowszechniony we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w kraju.

„Rekomendacje mają pomóc nauczycielom i wychowawcom prowadzić z dziećmi i uczniami rozmowy. To szczególnie ważne w kontekście pojawiających się w Polsce sytuacji naruszeń przestrzeni powietrznej, które mogą budzić niepokój wśród dzieci i młodzieży” – podkreśla MEN.

Rosyjskie drony nad Polską. MEN wydało rekomendacje. Dokument trafił do kuratorów

W rekomendacjach znajdują się następujące zapisy:

  • Rozpoznaj temat i korzystaj z wiarygodnych źródeł – informacje powinny opierać się na sprawdzonych danych, m.in. publikowanych na portalu gov.pl;
  • Dostosuj język i informacje do wieku ucznia – używaj prostego, zrozumiałego języka, unikaj wzbudzania niepotrzebnego lęku. Przypominaj zasady bezpieczeństwa i sygnały alarmowe;
  • Dowiedz się, co dziecko wie i czuje – pytaj o emocje, obawy, poczucie bezpieczeństwa. Pozwól zarówno mówić, jak i milczeć, zapewniając atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji;
  • Zachowaj spokój i zapewnij wsparcie emocjonalne – mów tonem uspokajającym, słuchaj uważnie, szanuj emocje dziecka i nie lekceważ jego wypowiedzi;
  • Uczul uczniów na fałszywe informacje pojawiające się w Internecie – wspólnie twórzcie listę rzetelnych źródeł, omawiajcie zagrożenia związane z fake newsami i propagandą.

W rekomendacjach zamieszczono zestaw numerów alarmowych. W dokumencie znajduje się także krótka instrukcja dotycząca tego, w jaki sposób wezwać pomoc:

  • Mów spokojnie i wyraźnie, aby dyspozytor mógł zebrać informacje;
  • Podaj dokładny adres. Jeśli go nie znasz, opisz charakterystyczne elementy krajobrazu;
  • Jeżeli jesteś w lesie – odczytaj numery ze słupka oddziałowego, one pomogą leśnikom lub innym służbom zorientować się o twoim położeniu w terenie;
  • Wyjaśnij, co się stało i czy zagrożone jest życie, zdrowie lub mienie;
  • Poczekaj, aż operator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia. Nie rozłączaj się pierwszy.

