Putin w Chinach po wizycie Trumpa. Świat patrzy na rozmowy mocarstw

Jak wynika z relacji medialnych, Putin przyleciał do Chin we wtorek wieczorem. Na lotnisku powitali go minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi, a także kompania honorowa i skandująca młodzież machająca rosyjskimi i chińskimi flagami. Wizyta prezydenta Rosji w Pekinie ma potrwać dwa dni.

Wizyta Putina w Chinach. Szczegóły rozmów

19 maja Kreml poinformował, że podczas najbliższego spotkania Władimira Putina z Xi Jinpingiem przywódcy zamierzają omówić „bieżące kwestie dwustronne, sposoby dalszego wzmacniania kompleksowego partnerstwa i strategicznej współpracy między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową, a także wymienią opinie na temat kluczowych spraw międzynarodowych i regionalnych” , w tym wojen w Ukrainie oraz Iranie.

Politycy mają także wziąć udział w ceremonii inaugurującej wspólnego projektu edukacyjnego. Podpiszą też „oświadczenie oraz szereg dwustronnych porozumień międzyrządowych, międzyresortowych i innych” – czytamy w komunikacie Kremla. Putin ma się też spotkać z premierem Li Qiangiem i omówić szczegóły współpracy gospodarczej i handlowej. Wizyta ma też upamiętnić 25. rocznicę rosyjsko-chińskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy.

Komentarze Rosji i Chin

Podczas rozmów z dziennikarzami rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ujawnił, że Rosja, ma „bardzo duże oczekiwania co do tej wizyty” . Z kolei Władimir Putin ocenił, że „relacje Rosja–Chiny osiągnęły bezprecedensowy poziom. Ich szczególny charakter przejawia się w atmosferze wzajemnego zrozumienia i zaufania” .

W środę rano podczas spotkania z przedstawicielem Rosji w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie przywódca Chin zwrócił uwagę, że „jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz ważne państwa na świecie, Chiny i Rosja powinny przyjmować strategiczną i długoterminową perspektywę, napędzać rozwój i odrodzenie swoich krajów poprzez coraz wyższą jakość kompleksowej koordynacji strategicznej” .

