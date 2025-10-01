MEN reaguje na ruch ws. „szon patroli”. „Uczniowie mogą ponieść kary”

Posłanka PO Katarzyna Osos na początku września skierowała do szefowej MEN interpelację ws. podjęcia działań mających na celu walkę z hejtem pod postacią tzw. szon patroli. Chodzi o nieformalne grupy nastolatków, uważające się za samozwańczych obrońców moralności, na wzór „policji obyczajowej”, które „polują” na, ich zdaniem, niewłaściwie ubrane czy nieobyczajnie zachowujące się dziewczynki i młode kobiety, by następnie piętnować je oraz ośmieszać w sieci.

Polityk alarmowała, że umieszczanie w Internecie wizerunków i nienawistnych komentarzy pod nimi prowadzi do negatywnych konsekwencji – niektóre dziewczęta, przeżywając silny stres, zgłaszały swoim rodzicom obawy np. przed uczestnictwem w rozpoczęciu roku szkolnego. Według Osos „opisane działania zaczęły wymykać się spod kontroli i nosić znamiona znieważania, zniesławiania czy nękania”.

„Szon patrole”. Katarzyna Osos: Przyczyniają się do rosnącej mizoginii

Posłanka zaznaczyła, że „takie oznaki przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy należy jak najszybciej powstrzymać, bo ich konsekwencje mogą być bardzo poważne”. Osos wyjaśniła, że „nie tylko odbijają się one na psychice młodych dziewcząt, ale także prowadzą do pogłębienia podziałów między kobietami a mężczyznami już od wczesnych lat, przyczyniają się do rosnącej mizoginii oraz mogą stanowić podłoże dla dalszych przejawów przemocy wobec kobiet”.

Na pismo zareagowała 29 września wiceminister edukacji narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz. „Sprawa walki z hejtem tzw. nielegalnych grup szon patroli, jeżeli wystąpi w środowisku szkolnym, powinna zostać eliminowana na bieżąco. Jest to działalność niedozwolona, za którą uczniowie mogą ponieść kary określone w statucie szkoły. Nie wolno nikogo dyskryminować” – brzmi fragment obszernej odpowiedzi.

MEN odpowiada na interpelację

Wiceszefowa MEN wspomniała też o przyjętej 12 września przez rząd uchwale Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji. Cyberbezpieczeństwu poświęcono osobny rozdział. Wskazano, że celem działań w obszarze edukacji jest sprawienie, by użytkownik Internetu rozumiał i krytycznie oceniał różne aspekty mediów i kontekstów medialnych oraz tworzenia komunikacji w różnych kontekstach, świadomie korzystał np. z komunikatorów, platform elektronicznych, portali społecznościowych.

Piechna-Więckiewicz zwróciła też uwagę na nowy przedmiot od tego roku szkolnego. W edukacji zdrowotnej ważnym komponentem są bowiem działy: Zdrowie psychiczne oraz Internet i profilaktyka uzależnień, które poruszają tematykę dbania o dobrostan psychiczny i emocjonalny, jak również ochrony i przeciwdziałania uzależnieniom. Znajdują się tam m.in. zagadnienia z zakresu przestrzegania zasad higieny cyfrowej.

Posłanka PO zwróciła uwagę na „szon patrole”. MEN przypomniał o edukacji zdrowotnej

Poruszono też kwestię zagrożeń wynikających z niewłaściwego używania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym cyberprzemocy, hejtu, mowy nienawiści, kreowania cyberrzeczywistości, uzależnienia od Internetu i gier komputerowych oraz niebezpiecznych kontaktów w sieci, m.in. uwodzenia w sieci (grooming), czy też zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, wyrobów tytoniowych, napojów energetyzujących.

Kolejnym aspektem są sposoby reagowania w sytuacjach występowania zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i zażywaniem substancji psychoaktywnych, w tym ze spożywaniem alkoholu, używaniem wyrobów tytoniowych, spożywaniem napojów energetyzujących, a także sposoby uzyskania pomocy specjalistycznej w tym zakresie.

Tydzień o Przeciwdziałaniu Przemocy Rówieśniczej 2025. Barbara Nowacka o inicjatywach

W związku z potrzebą wzmocnienia działań w zakresie profilaktyki przemocy Barbara Nowacka zaprosiła do organizacji do 3 października inicjatyw pod nazwą: Tydzień o budowaniu relacji – dla przedszkoli oraz Tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej – dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowych.

Dodatkowo szefowa MEN „przekazała listy do kuratorów oświaty, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, wskazując na zjawiska wymagające podjęcia natychmiastowych działań profilaktycznych i wychowawczych (patostreaming, sextortion tzw. szon patrole), a także do grupy młodych osób – mocno akcentując, że wyśmiewanie, wykluczanie i hejt w sieci to naruszanie godności i prywatności osobistej”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach współpracy międzyresortowej organizuje również debaty 1 i 3 października 2025 r., podczas których zostaną wypracowane rekomendacje i omówione konieczne zmiany w obszarze edukacji oraz pomysły na wzmocnienie czynników chroniących i plany na działania długoterminowe.

Czytaj też:

„Schön patrol” wyruszył na ulice. Tak dziennikarki TVP reagują na skandaliczny trendCzytaj też:

„Szon patrol” pod lupą Rzeczniczki Praw Dziecka. Podjęła interwencję