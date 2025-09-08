„Szon patrol” pod lupą Rzeczniczki Praw Dziecka. Podjęła interwencję

Do Biura Rzecznika Praw Dziecka napływają sygnały dotyczące niepokojącego zjawiska, w tym internetowego, które jest określane jako „szon patrol”. „Z dostępnych informacji wynika, że praktyka ta polega na tworzeniu w przestrzeni mediów społecznościowych profili lub kanałów czy też grup, na których osoby małoletnie – przede wszystkim dziewczęta – są oceniane i klasyfikowane w sposób stygmatyzujący. Termin »szon«, używany jako słowo bazowe, służy piętnowaniu młodych dziewczyn ze względu na ich wygląd, ubiór czy zachowanie. Mechanizm ten prowadzi do publicznego ośmieszania i wykluczania rówieśniczego” – napisała Monika Horna-Cieślak.

„Szon patrol”. Rzeczniczka Praw Dziecka interweniuje ws. niebezpiecznego trendu

„Z niepokojem odnotowałam także informacje o możliwych dramatycznych konsekwencjach tego typu działań, w tym o rzekomej próbie samobójczej młodej dziewczyny, której nazwisko miało pojawić się na jednej z takich stron. Choć na tym etapie brak jest potwierdzenia tego zdarzenia w oficjalnych źródłach, już sama możliwość powiązania nowego trendu z zachowaniami autodestrukcyjnymi wśród osób małoletnich budzi poważne obawy i wymaga szczególnej ostrożności” – kontynuowała Rzeczniczka Praw Dziecka.

Jak dodała Horna-Cieślak, już wcześniej Biuro RPD podejmowało działania przeciwko hejtowi w sieci. W swoich wystąpieniach Rzeczniczka Praw Dziecka podkreślała, że „hejt, szczególnie wobec dzieci, to jedno z najbardziej dotkliwych zjawisk w środowisku cyfrowym”.

„Mechanizmy trendów takich jak »Szon Patrol«, opartych na stygmatyzacji i publicznym ośmieszaniu, wpisują się w tę problematykę i mogą prowadzić do wyjątkowo poważnych konsekwencji psychicznych u najmłodszych użytkowników internetu” – czytamy w treści dokumentu. Na koniec Horna-Cieślak zaznaczyła, że liczy na to, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i działaniom prewencyjnym uda się zapobiec rozwojowi niepokojącego trendu i zagwarantować dzieciom oraz młodzieży bezpieczniejsze środowisko cyfrowe.

