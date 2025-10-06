Masowe rezygnacje z edukacji zdrowotnej. Te dane to sygnał dla MEN

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot, który trafił do polskich szkół od 1 września. Jest realizowany w trybie nieobowiązkowym. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało do uczestnictwa, podkreślając, że zajęcia stanowią swego rodzaju szczepionkę wiedzy, która odpowiada na współczesne problemy, a Konferencja Episkopatu Polski odradzała, mówiąc o „systemowej deprawacji”. Do 25 września można było składać rezygnacje.

Masowe rezygnacje z nowego przedmiotu. Te dane to sygnał dla MEN

MEN nie dysponuje jeszcze wynikami dotyczącymi skali wypisów w ujęciu ogólnopolskim, ale pojawiają się już częściowe dane. Z informacji przekazanych przez Urząd Miasta Wrocław wynika, że w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych aż 92 proc. uczniów zdecydowało wypisać się z zajęć edukacji zdrowotnej, a w przypadku szkół podstawowych liczba wypisów przekracza 56 proc. – podał portal wroclaw.wyborcza.pl.

Monika Dubec z biura prasowego UM Wrocławia podkreśliła, że decyzje o rezygnacji nie muszą świadczyć o braku zainteresowania tematyką zajęć. Duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji mógł odegrać fakt, że edukacja zdrowotna to przedmiot nieobowiązkowy.

– Na podstawie rozmów z nauczycielami i dyrektorami wrocławskich placówek uczniowie, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych oraz w ostatnich klasach szkół podstawowych, wiemy, że uczniowie rezygnowali z udziału w tych zajęciach przede wszystkim ze względu na sporą liczbę godzin lekcyjnych w tygodniu – powiedziała Dubec w rozmowie ze wspomnianym źródłem. – Co prawda zajęcia te zaplanowane są na pierwszych lub ostatnich lekcjach. Jednak dla uczniów, to dodatkowa godzina spędzona w szkole, z której jak pokazuje praktyka – większość zdecydowała się wypisać – dodała.

