Polacy o Barbarze Nowackiej. Sondaż bezlitosny dla ministry edukacji

Barbara Nowacka stoi na czele Ministerstwa Edukacji Narodowej od samego początku aktualnego rządu. Niedługo miną jej dwa lata od objęcia stanowiska. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski nie ma dla polityczki zbyt dobrych wiadomości.

Polacy zapytani zostali o to, jak oceniają Barbarę Nowacką w roli ministry edukacji narodowej. W odpowiedzi pozytywnie oceniło ją 39,1 proc. respondentów, w tym 4,3 proc. „zdecydowanie pozytywnie” i 34,8 proc. „raczej pozytywnie”. Negatywną ocenę wystawiło ministrze 47,6 proc. badanych, w tym 38 proc. „zdecydowanie negatywnie” oraz 9,6 proc. „raczej negatywnie”. Pozostałe 13,3 proc. odpowiedziało „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Polacy ocenili Barbarę Nowacką na czele MEN. Wiele zależy od poglądów

Opinie dotyczące Barbary Nowackiej na stanowisku szefowej resortu edukacji zróżnicowane są względem poglądów ankietowanych.

Najwyższe noty polityczka otrzymała wśród wyborców koalicji rządzącej – 81 proc. z nich oceniło ją pozytywnie, w tym 14 proc. „zdecydowanie pozytywnie” i 67 proc. „raczej pozytywnie”. Negatywnie oceniło ją zaledwie 8 proc. z tej grupy, a 11 proc. było niezdecydowanych.

Wśród wyborców opozycji, PiS-u i Konfederacji, pozytywnie oceniło ją zaledwie 23 proc., w tym 1 proc. „zdecydowanie pozytywnie” oraz 22 proc. „raczej negatywnie”, a negatywnie 71 proc. badanych, w tym 65 proc. „zdecydowanie negatywnie” oraz 6 proc. „raczej negatywnie”. Niezdecydowanych było 6 proc.

Wyborcy innych ugrupowań ocenili ją pozytywnie w 26 proc. przypadków, negatywnie 46 proc., a 28 proc. nie miało zdania.

Tego samego dnia opublikowane zostały także wyniki badania dotyczącego opinii Polaków w sprawie wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej.

Czytaj też:

Obywatelski projekt ws. religii w szkole. Czarzasty jednym głosem z MENCzytaj też:

Masowe rezygnacje z nowego przedmiotu ominęły to liceum. MEN ucieszy się z tych danych