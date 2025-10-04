Obywatelski projekt ws. religii w szkole. Czarzasty jednym głosem z MEN

– Wiecie o tym, że przez politykę kleru, przez politykę biskupów coraz mniej dzieci chce chodzić na religię. To jest proces w całej Polsce. I co się wtedy dzieje? Wtedy nie trzeba do dzieci mówić i przekonywać, tak jakby każdy rozsądny chciał, tylko trzeba im nakazać. Nakazać to znaczy przyjąć ustawę, według której dzieci muszą mieć dwie godziny religii w tygodniu – zaczął Włodzimierz Czarzasty w nagraniu umieszczonym w swoich mediach społecznościowych.

– Mało tego. O tym, ile będą mieli czy jedną, czy dwie godziny, będą decydowali biskupi. Nie władze oświatowe, nie rodzice, nie szkoła, biskup. No nie. Tak nie będzie. To jest po prostu jakiś absurd. Nie może tak być, że w momencie, kiedy cały świat idzie w stronę państwa świeckiego, kiedy Polska idzie w stronę państwa świeckiego, to nagle biskup znowu jest premierem, prezydentem i znowu rządzi. Nie, te czasy się kończą – kontynuował lider Lewicy.

MEN negatywnie o obywatelskim projekcie ws. lekcji religii. Czarzasty o biskupach i edukacji

Czarzasty tłumaczył, że właśnie dlatego w Sejmie jego ugrupowanie zawnioskowało o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że przeciwko takiemu rozstrzygnięciu zagłosowało Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Przeciwko procedowaniu tego rozwiązania było także MEN.

– Naprawdę chcecie, żeby polską edukacją rządzili biskupi? Wszyscy wiemy, że zaufanie do kleru bardzo mocno spadło. Wszyscy wiemy, że to zaufanie spada właśnie przez działanie biskupów. Mam apel do polityków. Czy naprawdę musicie chodzić na łańcuchach biskupów? Nie ma sensu. Wyzwólcie się – zaapelował na koniec swojego wystąpienia wicemarszałek Sejmu.

