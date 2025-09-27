Religia w szkole. MEN przeciwny obywatelskiemu projektowi

Sejm głosował nad obywatelskim projektem „Tak dla religii i etyki w szkole”. Zakłada on m.in. wycofanie zmian, jakie od roku szkolnego 2025/2026 wprowadziła ministra edukacji Barbara Nowacka.

„Tak dla religii i etyki w szkole”. Obywatelski projekt Ordo Iuris

Zgodnie z założeniami projektu uczniowie mieliby dwie obowiązkowe lekcje religii lub etyki w tygodniu. Ocena z tych przedmiotów wróciłaby na szkolne świadectwo i byłaby wliczana do średniej. Zmniejszenie liczby godzin religii z dwóch do jednej wymagałoby zgody odpowiedniego biskupa lub władzy odpowiedniego związku wyznaniowego.

W sejmowym głosowaniu zadecydowano, aby dalej pracować nad obywatelskim projektem przygotowanym przez Ordo Iuris. Dalsze procedowanie poparli PiS, Konfederacja, PSL oraz część posłów Polski 2050.

Negatywna rekomendacja MEN. Wiceministra przeciwna projektowi

Na temat projektu wypowiedziała się Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji.

– W tym przypadku stanowisko resortu edukacji jest negatywne – powiedziała. Jako uzasadnienie wskazała gwarantowane przez konstytucję prawo rodziców do decydowania o wychowaniu i edukacji swoich dzieci. To do nich należy decyzja, czy ich dziecko uczestniczyć będzie w lekcjach etyki lub religii.

– Ta ustawa łamie zasady neutralności światopoglądowej państwa, powoduje, że naruszamy prawo rodzica do wychowania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami, narusza prawo człowieka do niewskazywania, jakiego Kościoła jest członkiem – dlatego zdecydowanie jesteśmy przeciwni – przekazała Lubnauer.

Wiceministra powołała się również na sondaże, zgodnie z którymi obowiązkowej religii sprzeciwia się 72 proc. Polaków.

– Ta zmiana jest wbrew woli i interesom polskiego społeczeństwa – dodała.

Katarzyna Lubnauer uspokoiła jednak, że nie ma planów likwidacji religii jako przedmiotu.

– Zgodnie z konkordatem, który jest obowiązującą umową międzynarodową, ale również ze względu na wygodę i chęć rodziców religia w polskiej szkole pozostaje – wyjaśniła.

Czytaj też:

„To kwestia wolności rodziców”. Kosiniak-Kamysz o lekcjach religiiCzytaj też:

Edukacja zdrowotna w ogniu krytyki. Młodzi Polacy zabrali głos w sondażu