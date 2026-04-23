Jeździł mimo zakazu i nie płacił za paliwo. Poważne zarzuty dla księdza

Z relacji prokuratury wynika, że 19 stycznia 2026 r. mężczyzna kierował samochodem mimo orzeczonego wcześniej przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz cofnięcia uprawnień. Był to jego kolejny występek, ponieważ „wcześniej był już dwukrotnie karany sądownie – wyrokiem Sądu Rejonowego w Białystoku z dnia 18.01.2024 r. za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 10.09.2024 r. za niestosowanie się do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych” . Teraz za złamanie zakazów grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Wpadł, bo nie zapłacił za paliwo

W toku postępowania ustalono, że tego dnia „40-latek samochodem przyjechał na stację paliw, po czym zrobiwszy zakupy w sklepie, nie zapłacił za paliwo ” . Jego tożsamość ustalono na podstawie nagrań z monitoringu i jak się okazało, był to „kolejny występek, którego dopuścił się duchowny” – przekazała prokuratura. Jak wynika z informacji przekazanych przez serwis tvp.info mężczyzna przyznał się do winy.

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Przypominamy, według najnowszych przepisów osoby, które siądą za kierownicę po wcześniejszym spożyciu alkoholu muszą się liczyć z poważniejszymi konsekwencjami. W przypadku wykrycia od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w organizmie kierującemu grozi kara od 2 500 do 30 000 zł, zakaz prowadzenia pojazdów na minimum sześć miesięcy oraz 15 punktów karnych.

Jeśli badania wykażą powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, wówczas karą może być grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do dwóch lat, zakaz prowadzenia pojazdów, a także przekazanie świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym – minimum 5000 zł.

Może również dojść do konfiskaty samochodu, jeśli kierowca miał 1,5 promila alkoholu we krwi, był wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości.

Kolejne miasto z zakazem sprzedaży alkoholu w nocyCzytaj też:

Całkowity zakaz reklamowania alko – oto czego naprawdę chcą Polacy