Polacy o edukacji zdrowotnej. Sondaż ws. nowego przedmiotu wprowadzonego przez MEN

Pracownia United Surveys sprawdziła na zlecenie WP, jak Polacy oceniają wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu edukacja zdrowotna. W sumie 48,6 proc. ankietowanych wybrało opcję „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. Przeciwnego zdania było łącznie 45,1 proc. respondentów. 6,3 proc. uczestników sondażu wybrało z kolei opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Wśród wyborców koalicji rządzącej aprobata dla edukacji zdrowotnej wynosi w sumie 97 proc. U osób głosujących na PiS lub Konfederację na „nie” jest natomiast łącznie 66 proc. badanych. Jeśli chodzi o wyborców pozostałych partii, to pozytywnie o nowym przedmiocie wypowiedziało się razem 33 proc. ankietowanych, przy 51 proc. negatywnych głosów i 16 proc. niezdecydowanych respondentów.

Edukacja zdrowotna. Polacy w sondażu o nowym przedmiocie wprowadzonym przez MEN

Drugie pytanie dotyczyło potencjalnego wysłania swojego dziecka na lekcje edukacji zdrowotnej. Tutaj na „tak” było w sumie 49,1 proc. Polaków. Uczniów na nowy przedmiot nie posłałoby łącznie 44,6 proc. ankietowanych. 5,3 proc. zaznaczyło odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

W wypadku wyborców Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Lewicy pozytywnie na tak postawione pytanie odpowiedziało w sumie 94 proc. uczestników sondażu. Jeśli chodzi o osoby głosujące na opozycję, to na „nie” było łącznie 67 proc. badanych. Przy wyborach pozostałych partii rozkład głosów był następujący: 40 proc. na „tak”, 47 proc. osób było przeciwnego zdania, 13 proc. Polaków było niezdecydowanych.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono od 26 do 28 września 2025 r. metodami wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) na próbie tysiąca osób w wieku powyżej 18 lat.

