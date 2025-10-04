Masowe rezygnacje z nowego przedmiotu ominęły to liceum. MEN ucieszy się z tych danych

Kolejne dni przynoszą nowe dane ws. edukacji zdrowotnej. W niektórych regionach rodzice masowo wypisują dzieci z nowego przedmiotu. W całym województwie lubelskim na zajęcia edukacji zdrowotnej będzie chodziło zaledwie 26,51 proc. uczniów – poinformowała Wirtualna Polska. Najgorzej sytuacja wygląda w liceach ogólnokształcących, gdzie na nowy przedmiot zapisało się raptem 14 proc. osób.

W dwóch liceach w Puławach nikt z 841 uczniów nie zdecydował się zapisać na edukację zdrowotną. Są jednak szkoły, gdzie frekwencja wygląda zgoła inaczej, co bez wątpienia musi cieszyć MEN. W I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie na nowy przedmiot uczęszczać będzie około 85 proc. osób. Wzorem pod tym względem jest Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie, gdzie frekwencja wynosi 100 proc.

Edukacja zdrowotna cieszy się tu 100-proc. zainteresowaniem. MEN może pokazywać to jako przykład

Dyrektor placówki ppłk rez. Andrzej Jaworski wyraził zadowolenie, że nikt z 154 uczniów nie zdecydował się wypisać z edukacji zdrowotnej. – Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Zdrowie jest najważniejsze dla lotnika, nie ma nic ważniejszego – podkreślił. Włodarz OLL w Dęblinie zaznaczył, że „nikogo nie musiał do tego przekonywać”, a o uczestnictwie w nowym przedmiocie świadomie zdecydowali uczniowie i ich rodzice.

Szkoła przed 1 września udostępniła rodzicom treść podstawy programowej. Odbyły się również spotkania, albo wychowawcy skontaktowali się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny. Uczniowie ubiegający się o angaż w liceum muszą przejść badania lotniczo-lekarskie i uzyskać kategorię zdrowia odpowiednią dla lotnika. W innym wypadku nie uczestniczą w kwalifikacji do szkoły. W tym roku na 300 kandydatów połowa nie przeszła badań.

