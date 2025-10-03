Nauczyciele w trudnej sytuacji. Domagają się pilnej interwencji MEN

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w piśmie do szefowej MEN z 30 września wniosła o „pilne przygotowanie przepisów rangi ustawowej lub aktu wykonawczego do ustawy Karta Nauczyciela, które unormują dramatyczną sytuację nauczycieli szkół artystycznych i nauczycieli, których klasa pojechała m.in. na wycieczkę szkolną, a nauczycielowi nie zostają przydzielone żadne zajęcia w tym dniu”. Sytuacja dotyczy też akademii, rekolekcji, czy próbnego egzaminu.

Rozliczanie godzin ponadwymiarowych. KSOiW NSZZ „Solidarność” apeluje do MEN

Związkowcy podkreślili, że „nowelizacja przepisów dotyczących wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. sprawiła, że wskazani pracownicy oświaty znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej”. Po zmianach wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje jedynie za te zrealizowane, a wyjątek nie obejmuje sytuacji, kiedy do tego doszło nie z winy nauczyciela.

Zwrócono uwagę, że nauczyciele szkół muzycznych nie powinni być karani za to, jeżeli uczeń z jakiegokolwiek powodu nie przyszedł na lekcje, bo oni byli do dyspozycji. „Biorąc pod uwagę powyższe, uważamy pilną interwencję MEN za konieczną ze względu na ważny interes społeczny, a brak reakcji ze strony MEN uznamy za celowe działanie na szkodę nauczycieli” – brzmi koniec pisma Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Na spotkaniu z MEN poruszyli 12 kwestii. Szef ZNP zdradził aktualny temat numer jeden

Z kolei 2 października 2025 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Zarządu Głównego ZNP z minister edukacji narodowej Barbarą Nowacką, wiceministrami – Katarzyną Lubnauer, Henrykiem Kiepurą, Pauliną Piechną-Więckiewicz i Izabelą Ziętką, z dyrektorem generalnym MEN Robertem Bartoldem oraz szefem Instytutu Badań Edukacyjnych Maciejem Jakubowskim.

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawili Ministerstwu Edukacji Narodowej 12 kwestii. Jak przyznał już po spotkaniu szef ZNP „tematem numer jeden był sposób rozliczania godzin ponadwymiarowych”. Sławomir Broniarz podkreślił, że strony umówiły się na rozmowy w tej sprawie.

Czytaj też:

MEN odkręci ważną reformę? Nowacka stawia sprawę jasnoCzytaj też:

List Episkopatu ws. edukacji zdrowotnej odbił się szerokim echem. Arcybiskup bije się w pierś