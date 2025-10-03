Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa? MEN reaguje po masowych rezygnacjach

Decyzją MEN od nowego roku szkolnego w planach lekcji w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w liceach i technikach pojawił się nowy przedmiot.

Dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie zastąpiła edukacja zdrowotna. W tym roku jest to przedmiot nieobowiązkowy. Resort spodziewa się, że średnia frekwencja będzie wynosiła około 50 proc.

MEN reaguje na niską frekwencję na edukacji zdrowotnej

W rozmowie z Wirtualną Polską Katarzyna Lubnauer przyznała, że „za niską frekwencję na edukacji zdrowotnej odpowiedzialność ponoszą dwa podmioty”. – Jest mi przykro, że to nie tylko politycy prawicy, ale również w dużym stopniu przyłożył się do tego Kościół katolicki. Edukacja zdrowotna jest przedmiotem, którego naprawdę potrzebuje każde dziecko – stwierdziła polityczka.

– Oczywiście, że część ma wsparcie w rodzicach, ale naprawdę mało jest rodziców, którzy są omnibusami, którzy będą wiedzieć wszystko i o zdrowiu psychicznym, i o zdrowych dietach, i o aktywności fizycznej, i o zdrowiu seksualnym, i o tym, czym jest grooming, sexting, czyli o cyberprzemocy w internecie – dodała.

Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa?

Według wiceszefowej MEN edukacja zdrowotna powinna być przedmiotem obowiązkowym, ponieważ „jest potrzebna każdemu dziecku”. – Ugięliśmy się jednak, żeby nie było awantury w szkołach, żeby na przykład nauczyciele, którzy go uczą, nie byli ofiarami jakiegoś hejtu czy jakiejś agresji – dodała.

Na pytanie prowadzącego program, czy w przyszłości MEN może zmienić zdanie i nałożyć na uczniów obowiązek chodzenia na edukację zdrowotną, polityczka podkreśliła, że „od początku Barbara Nowacka mówiła jednoznacznie, że ten przedmiot powinien być obowiązkowy, dlatego że realnie może komuś uratować życie, tak jak pierwsza pomoc, którą wprowadziliśmy do klas 1-3 i która jest obowiązkowa”.

