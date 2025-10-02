Edukacja zdrowotna porażką MEN? Te dane mówią wszystko

Od nowego roku szkolnego w planach lekcji uczniów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w liceach i technikach pojawił się nowy przedmiot. Edukacja zdrowotna, która zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie, to tym roku przedmiot nieobowiązkowy.

Na razie nie wiadomo, ilu uczniów w skali całego kraju będzie chodzić na zajęcia z edukacji zdrowotnej. Barbara Nowacka podała, że MEN ma opublikować pełne dane w okolicach 10 października. Na razie spływają cząstkowe informacje z poszczególnych regionów Polski.

Edukacja zdrowotna. Ile dzieci wypisano?

Rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec przekazała, że w stolicy Podkarpacia z udziału w edukacji zdrowotnej zrezygnowało 81,38 proc. uczniów podstawowych i ponadpodstawowych.

Najgorsza frekwencja jest w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz Zespole Szkół Nr 2, gdzie zrezygnowali niemal wszyscy rodzice uczniów. Łącznie w w technikach odnotowano 100 proc. rezygnacji z nowego przedmiotu a w liceach ogólnokształcących aż 90 proc.

Nieco lepiej wygląda sytuacja w rzeszowskich szkołach podstawowych – w zajęciach będzie uczestniczyć od 50 do 70 proc. uczniów. Najwięcej chętnych na naukę nowego przedmiotu jest w Szkole Podstawowej nr 9, gdzie w zajęciach będzie uczestniczyć 69,78 proc. uczniów.

Podobnie sytuacja wygląda w Szkole Podstawowej nr 31 – tutaj na zajęcia z edukacji zdrowotnej będzie uczęszczać 65,91 proc. uczniów. Z danych magistratu w Rzeszowie wynika, że w Szkole Podstawowej nr 37 zainteresowanie przedmiotem wyniosło 53,5 proc, a w podstawówce nr 18 – 53,1 proc.

Rezygnacje z edukacji zdrowotnej. Nowe dane

W przypadku Przemyśla z edukacji zdrowotnej zrezygnowało ponad 72 proc. uczniów, najwięcej w szkołach ponadpodstawowych, gdzie z nowego przedmiotu chce korzystać zaledwie 5 proc. uczniów – takie dane podał miejski Wydziału Edukacji i Sportu.

Z kolei w Tarnobrzegu decyzję o rezygnacji z edukacji zdrowotnej podjęło 82 proc. uczniów. Najniższa frekwencja będzie w liceach – na udział w nowym przedmiocie zdecydowało się nieco ponad 1,5 proc. W dwóch placówkach – Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika oraz w Zespole Szkół nr 1 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego z zajęć wypisali się wszyscy uczniowie.

Nieco lepiej jest w podstawówkach – tutaj na zajęcia będzie chodzić 62 proc. uczniów.

