Nowe fakty o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Bliski współpracownik prezesa PiS zabrał głos

Joachim Brudziński został poproszony o przekazanie najnowszych informacji w sprawie stanu zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. – Dajmy pochorować człowiekowi, który trafił z podejrzeniem zapalenia płuc do szpitala. Jarosław Kaczyński, jak każdy pacjent, jak każdy człowiek, ma prawo do tego, żeby w spokoju pochorować i w spokoju z tej choroby wyjść – zaczął europoseł PiS w „Super Expressie”. Brudziński „uspokajał wszystkich, że prezes Prawa i Sprawiedliwości wraca do zdrowia”.

Wiceprezes PiS kontynuował, że „nie ma gwałtownych tąpnięć i wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku”. – Jarosław Kaczyński jest, przepraszam za takie określenie, takim zwierzęciem politycznym, że nawet choroba i wysoka temperatura nie są w stanie tego temperamentu politycznego pana prezesa Kaczyńskiego powstrzymać. Kontroluje sytuację, komunikuje się z najbliższymi współpracownikami – mówił Brudziński.

Kaczyński wykuruje się na ważne spotkanie z Nawrockim? „Wszystko w rękach lekarzy”

W środę odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na które prezydent Karol Nawrocki najprawdopodobniej zaprosi lidera Prawa i Sprawiedliwości. W kontekście potencjalnej obecności Kaczyńskiego europoseł PiS stwierdził, że „wszystko w rękach lekarzy i organizmu pana premiera”. Prezesa Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie odwiedzał jego kuzyn Jan Maria Jackowski, który zaznaczył, że jego brat cioteczny czuje się coraz lepiej.

Według „SE” Kaczyński prawdopodobnie opuści szpital w najbliższy piątek. Nie wiadomo, czy lider PiS pojawi się na innym ważnym partyjnym wydarzeniu, czyli konwencji programowej na temat edukacji. Odbędzie się ona w Zamościu, a Kaczyński problemów zdrowotnych nabawił się właśnie podczas podroży po kraju i rozmów z Polakami.Czytaj też:

