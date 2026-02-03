Co ze zdrowiem Kaczyńskiego? Wiemy, kiedy prezes PiS może opuścić szpital

We wtorek 3 lutego w porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek uspokajał radiosłuchaczy w związku z nagłą hospitalizacją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Kaczyński w szpitalu. Czarnek podał nowe informacje

– Staram się nie przeszkadzać panu prezesowi, kiedy nie trzeba – stwierdził były szef resortu edukacji. Mam doskonałe informacje na temat stanu zdrowia pana prezesa. Wiem, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Infekcja będzie wyleczona pewnie w tym tygodniu – zapowiadał.

Jednocześnie jednak poseł nie decydował się na jednoznaczną deklarację, czy wypisanie ze szpitala nastąpi już w piątek. – Ja nie jestem lekarzem, więc nie chciałbym teraz stawiać diagnoz, jakichś rokowań co do wyjścia ze szpitala – podkreślał. – Z tego, co wiemy, kuracja zbliża się ku szczęśliwemu końcowi – uciął temat.

Prezes PiS w szpitalu. „Zdarza się nawet naszemu liderowi”

Pierwsze doniesienia o przyjęciu szefa PiS do szpitala przekazał 28 stycznia rzecznik partii Rafał Bochenek. „Szanowni Państwo, p. premier Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją... taki mamy w Polsce chorobowy czas” – pisał na X polityk.

„Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem” – zapewniał Bochenek.

Kaczyński w szpitalu. Zdąży wrócić na konwencję PiS?

Informator portalu fakt.pl przekazał, w jaki sposób przebiegał początek hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego.

– W pierwszym dniu prezes trafił z gorączką do szpitala, którą udało się szybko zbić. Było podejrzenie zapalenia płuc. Przez weekend nie było aktualizacji na temat jego stanu zdrowia, bo lekarzy przez ten czas nie było. Ale Kaczyński odbiera telefony. Rozmawiałem z nim dwa dni temu. Jego stan się nie pogarsza — przekazał anonimowo informator z Nowogrodzkiej.

W sobotę 7 lutego odbędzie się konferencja programowa PiS na temat edukacji. „Polska szkoła pod rządami koalicji 13 grudnia znalazła się na zakręcie. Ideologia zamiast wiedzy. Chaos zamiast stabilności. Czas na konkretną diagnozę i realne rozwiązania” – czytamy we wpisie na portalu X (dawnym Twitterze – red.), który zapowiada wydarzenie w Zamościu. Choroba prezesa partii postawiła pod znakiem zapytania jego obecność na tym wydarzeniu.

