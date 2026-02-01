Braun i Konfederacja doprowadzą do upadku PiS? Polacy wysłali sygnał Kaczyńskiemu

W najnowszym sondażu, który został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski, zapytano Polaków, czy rosnąca popularność Konfederacji oraz Grzegorza Brauna doprowadzi w najbliższych latach do marginalizacji lub rozpadu Prawa i Sprawiedliwości.

Konfederacja i Braun zagrożeniem dla PiS? Polacy podzieleni. Nowy sondaż

12 proc. respondentów ocenia taki scenariusz za „zdecydowanie” realny, a 26,9 proc. – „raczej” prawdopodobny. Łącznie to 38,9 proc. wskazań. Przeciwnego zdania jest 53,8 proc. respondentów, w tym 26,1 proc. „zdecydowanie” sprzeciwia się takiej możliwości, a 27,7 proc. – „raczej” nie widzi szans na jej realizację. 7,3 proc. nie ma zdania w sprawie.

Ciekawie przedstawiają się bardziej szczegółowe wyniki badania, które uwzględniają upodobania polityczne respondentów. 58 proc. wyborców koalicji rządzącej stoi na stanowisku, że negatywny scenariusz dla PiS-u może się ziścić, a przeciwnego zdania jest 33 proc. badanych. W przypadku wyborców opozycji proporcja ta ulega zmianie. 24 proc. respondentów uważa, że Konfederacja i Grzegorz Braun mogą stanowić zagrożenie dla PiS, a 73 proc. jest przeciwnego zdania.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 r. metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

Polska 2050 na skraju upadku? Polacy wydali „wyrok”

O możliwość rozpadu innej partii – Polski 2050 – niedawno pytaliśmy w sondażu SW Research dla „Wprost”. Na ostatniej prostej kampanii przed wyborami, które miały wyłonić nowego lidera ugrupowania, uwidoczniły się wyraźne wewnętrzne podziały.

Zapytaliśmy ankietowanych, czy Polska 2050 przetrwa do kolejnych wyborów parlamentarnych, które odbędą się w 2027 r. 43,1 proc. badanych wieszczy pesymistyczny dla partii scenariusz, a 23,4 proc. uważa, że ugrupowanie wyjdzie cało z obecnie targających nim turbulencji. 33,5 proc. nie ma zdania w sprawie.

