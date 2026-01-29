Spór o nominacje ambasadorskie. Polacy wskazali winnego. Sondaż dla „Wprost”

Poniedziałkowe spotkanie Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim wywołało lawinę pytań, czy można spodziewać się przełamania impasu w sprawie nominacji ambasadorskich. Takie spekulacje podsycały komunikaty wysyłane zarówno z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i ośrodka prezydenckiego.

„Spotkanie Ministra Radosława Sikorskiego z Karolem Nawrockim przebiegało w dobrej, konstruktywnej atmosferze, w duchu porozumienia. Zmierzamy w stronę znalezienia rozwiązania dla okoliczności, przed którymi stanęły obie strony. Liczymy, że efekty będziemy mogli zobaczyć już w najbliższym czasie” – napisał Maciej Wewiór, rzecznik MSZ.

– Chciałbym, żeby to był przełom – skomentował z kolei na antenie Polsat News Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. – Jest nadzieja, że sprawa ambasadorów zostanie w najbliższym czasie, dla dobra Polski, rozwikłana – przekazał.

Impas ws. nominacji ambasadorskich. Polacy wskazali winnego. Nowy sondaż

W nowym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, kto ich zdaniem ponosi polityczną odpowiedzialność za pat ws. nominacji ambasadorskich.

36,4 proc. ankietowanych uważa, że wina leży po stronie Karola Nawrockiego, a 24,8 proc. wskazało Radosława Sikorskiego. 19,7 proc. respondentów sądzi, że odpowiedzialność między prezydentem a szefem MSZ rozkłada się po równo, a 19,1 proc. nie ma zdania w sprawie.

Sprawdziliśmy też, analizując szczegółowe wyniki badania, jak różnią się portrety respondentów, którzy winą za brak przełomu ws. nominacji ambasadorskich obarczają Karola Nawrockiego lub Radosława Sikorskiego.