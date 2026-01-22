Polacy wydali „wyrok” na Polskę 2050. Wieszczą czarny scenariusz. Sondaż dla „Wprost”

13,87 proc. w wyborach prezydenckich w 2020 r., objęcie funkcji marszałka niższej izby polskiego parlamentu i rozkręcenie tzw. Sejmflixu w 2023 r. Po kolejnych dwóch latach 4,99 proc. w wyścigu o prezydenturę i przypięta łatka „marszałka promocyjnego” w pakiecie. A na ostatniej prostej próby uzyskania stanowiska w Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zakończyły się fiaskiem. Wydaje się, że tzw. „kropkę nad i” przygasającej kariery politycznej Szymona Hołowni stanowiła decyzja o nieubieganiu się o kolejną kadencję w fotelu przewodniczącego Polski 2050 – partii, która wciąż ma nazwisko tego polityka w swojej pełnej nazwie.

Polska 2050 znajduje się nie tylko w kryzysie przywództwa. Z ostatnich sondaży wynika, że – na dwa lata przed kolejnymi wyborami – ugrupowanie nie może być pewne, że po raz kolejny jego członkowie znajdą się w polskim parlamencie. W badaniu, które przeprowadziła Opinia24, ugrupowanie uzyskało poparcie na poziomie 4 proc., a w zestawieniu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla serwisu Stan 360 – jest jeszcze niższe i wynosi 1,23 proc.

Polacy przewidują rozpad Polski 2050. Nowy sondaż dla „Wprost”

W sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy ankietowanych, czy Polska 2050 przetrwa do kolejnych wyborów parlamentarnych, które odbędą się w 2027 r. 43,1 proc. badanych wieszczy pesymistyczny dla partii scenariusz, a 23,4 proc. uważa, że ugrupowanie wyjdzie cało z obecnie targających nim turbulencji. 33,5 proc. nie ma zdania w sprawie.