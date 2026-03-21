Polska 2050 zmienia nazwę. „Zaczynamy nowy rozdział”

Wydarzenie pod hasłem „Kongres Nowego Otwarcia Polski 2050” ruszyło w południe w Warszawie. Działacze rozpoczęli od odśpiewania hymnu, a po chwili na scenie pojawiła się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w towarzystwie Szymon Hołowni. – Nie udało mi się zmienić polskiej polityki tak jak chciałem, nie udało mi się osiągnąć wielu rzeczy, które chciałem osiągnąć – mówił Hołownia. - To, że udało się zebrać ludzi, tak niezwykłych, tak wiernych idei, to jest rzecz, która będę pamiętał długo – dodawał. A nową przewodniczącą nazywał "liderem wybitnym". – Jest osobą, która bierze na siebie potężną odpowiedzialność – zaznaczał.

Po chwili Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła nową nazwę ugrupowania. Formacja będzie nazywać się Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej.

– To jest nasze zadanie, to jest cel Polski 2050 – żeby pójść do przodu, rozwiązać problemy i nareszcie przywrócić ludziom bezpieczeństwo życia codziennego. Czas skończyć z karmieniem ludzi strachem, a zamiast strachu dać im nadzieję, kierunek i bezpieczeństwo – mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

