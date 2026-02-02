Taki majątek ma Pełczyńska-Nałęcz. Jedna rzecz przykuwa uwagę

31 stycznia powtórzono II turę wyborów na szefa Polski 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała z minister klimatu i środowiska Pauliną Henning-Kloską, na którą zagłosowało 309 osób. Minister funduszy i polityki regionalnej uzbierała głosów 659.

Pełczyńska-Nałęcz nową szefową Polski 2050. Jaki majątek posiada?

W pewien sposób Pełczyńska-Nałęcz bój o partię wygrała też z Szymonem Hołownią, który w pewnym momencie chciał wrócić do władzy i zablokować demokratyczne wybory we własnym ugrupowaniu. Sukces minister sprawił, że może ona myśleć nawet o funkcji wicepremiera w rządzie Donalda Tuska.

Wzmocnienie roli Pełczyńskiej-Nałęcz sprawiło, że wiele osób ponownie zainteresowało się jej oświadczeniem majątkowym. To za rok 2025 pojawi się dopiero w maju, dlatego wracamy do najnowszego dostępnego, które datowane jest na 31 grudnia 2024 roku. Ma także dwa mieszkania: jedno o powierzchni 61,06 m kw., drugie o powierzchni 47,4 m kw.. Dysponuje również działką rekreacyjną o powierzchni 3100 m kw. (wspólność małżeńska), na której w grudniu 2024 r. budowano dom letniskowy.

Wspólnie z małżonkiem polityk ma 168 tys. zł, 65 tys. euro, 12,7 tys. funtów brytyjskich, 9 tys. franków szwajcarskich, a także około 3,9 tys. dolarów. Posiada też z mężem obligacje o wartości 70 tys. zł i instrumenty giełdowe warte 70 tys. dolarów. Ma również Skodę Octavię combi z 2015 roku oraz kolczyki z brylantami.

Na podstawie umowy o pracę w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Pełczyńska-Nałęcz zarobiła 258,7 tys. zł. Z tytułu wynajmu mieszkań (wspólnie z małżonkiem) – 59,7 tys. zł. Ze świadczenia rodzinnego „800 plus” łącznie 9,6 tys. zł, a z tytułu umowy zlecenia z Fundacją Polska od Nowa – 7,7 tys. zł.

Minister zapewniła też, że nie posiada długów powyżej 10 tys. zł. Wpisała jedynie poręczenie kredytu na kwotę 54 tys. zł, udzielonego „na cele statutowe Polski 2050 Szymona Hołowni przez bank spółdzielczy”.

