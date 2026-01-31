Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nową szefową Polski 2050. „Poprowadzę nas”

Ministra funduszy i polityki regionalnej zwyciężyła w wewnątrzpartyjnych wyborach Polski 2050. W sobotę (31 stycznia) wieczorem ugrupowanie ogłosiło oficjalnie, że Pełczyńska-Nałęcz wybrana została na nową przewodniczącą, zastępując tym samym na stanowisku swojego poprzednika – wicemarszałka Sejmu.

„Czas iść do przodu – z wizją i odwagą!” – zaznaczyli na X działacze PL2050.

„Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu (94-procentowa frekwencja!). Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą. We współpracy z Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską [ministrą klimatu i środowiska – przyp. red.]” – to natomiast wpis, który pojawił się na profilu Pełczyńskiej-Nałęcz.

