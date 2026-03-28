Kosiniak-Kamysz podał termin stabilizacji na Bliskim Wschodzie

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego 2026 r. od wspólnych nalotów Izraela i USA na Iran. W odpowiedzi na atak Iran zablokował żeglugę przez cieśninę Ormuz, czym spowodował blokadę eksportu ropy z Bliskiego Wschodu, co skutkuje ogromnym wzrostem paliw na całym świecie.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na polską politykę

Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie rezonuje również na polski porządek, w tym politykę krajową i międzynarodową. Aktualnie głównymi problemami są przyjęcie systemu SAFE oraz znaczny wzrost cen paliw na stacjach benzynowych.

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej o wojnie

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany przez dziennikarzy na temat złagodzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.

„Moim zdaniem, jest duża szansa, że w ciągu 2-3 tygodni sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi” – odpowiedział wicepremier Władysław-Kosiniak Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rozmawiał z tureckim ministrem obrony narodowej i otrzymał informacje, że sytuacja na Bliskim Wschodzie stabilizuje się. Zaznaczył, że bazuje na opiniach i ocenach, do których ma dostęp, jednak jest spokojny o sytuację na Bliskim Wschodzie.

Zebranie Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego

Szef MON wziął udział w zebraniu Rady Naczelnej PSL. Gremium rozmawiało między innymi o kampanii wyborczej, bieżącej sytuacji politycznej oraz planowanym na jesień kongresu programowego. Szef MON zapewnił, że projekt PSL w sprawie systemu SAFE będzie procedowany tuż po świętach, na pierwszym posiedzeniu Sejmu w kwietniu.

