Co ze stanowiskiem w ONZ dla Hołowni? Już wszystko jasne
Dodano: 
Szymon Hołownia
Szymon Hołownia Źródło: Newspix.pl / Stanislaw Krzywy
Barham Ahmed Salih – iracki polityk – ma zostać nowym Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. Wcześniej mówiło się, że to jednym z trzech najważniejszych kandydatów do objęcia tej funkcji był Szymon Hołownia. Wszystko wskazuje jednak na to, że były marszałek Sejmu będzie musiał obyć się smakiem.

Pod koniec września Hołownia potwierdził, że zgłosił swoją kandydaturę w rekrutacji na wspomniane stanowisko.

W październiku Polska Agencja Prasowa informowała – powołując się na dyplomatów – że Hołownia znalazł się na tak zwanej krótkiej liście i był jednym z trzech kandydatów głównych kandydatów, którzy mogliby objąć stanowisko Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sam polityk jednak podkreślał, że „nie nastawia się na objęcie tej funkcji”.

W piątek Reuters przekazał, że stanowisko obejmie były prezydent Iraku, Barham Ahmad Salih. Wynika to z dokumentu podpisanego przez sekretarza generalnego António Guterresa, datowanego na 11 grudnia. Zgodnie z nim Salih rozpocznie pięcioletnią kadencję 1 stycznia 2026 roku.

Nominacja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy Biura Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców.

Kim jest Barham Ahmed Salih?

Barham Ahmed Salih urodził się w 1960 roku w As-Sulajmanijji. To doświadczony polityk kurdyjskiego pochodzenia, który przez lata pełnił ważne funkcje zarówno w Regionie Kurdystanu, jak i na poziomie całego Iraku.

Zanim w 2018 roku został prezydentem Iraku, był m.in. premierem Regionalnego Rządu Kurdystanu oraz wicepremierem irackiego rządu. W czasie prezydentury angażował się przede wszystkim w działania na rzecz pojednania różnych grup w kraju i walki z korupcją.

Uchodzi za osobę spokojną, skłonną do rozmów i porozumienia między różnymi społecznościami.

Czym zajmuje się Wysoki Komisarz ONZ do spraw Uchodźców?

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców kieruje agencją powołaną w 1950 roku, odpowiedzialną za ochronę i wsparcie ludzi, którzy musieli uciekać ze swoich domów, starają się o azyl, zostali przesiedleni wewnętrznie albo nie mają obywatelstwa.

UNHCR zajmuje się między innymi organizowaniem schronienia i pomocy humanitarnej, wspieraniem powrotów do ojczyzny, przesiedleń lub integracji, pilnowaniem przestrzegania praw uchodźców, oraz współpracą z rządami i organizacjami pozarządowymi.

Działa w ponad 130 krajach i jest jednym z najważniejszych światowych podmiotów reagujących na kryzysy uchodźcze.

Opracowała:
Źródło: Reuters, PAP