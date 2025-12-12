Co ze stanowiskiem w ONZ dla Hołowni? Już wszystko jasne

Pod koniec września Hołownia potwierdził, że zgłosił swoją kandydaturę w rekrutacji na wspomniane stanowisko.

W październiku Polska Agencja Prasowa informowała – powołując się na dyplomatów – że Hołownia znalazł się na tak zwanej krótkiej liście i był jednym z trzech kandydatów głównych kandydatów, którzy mogliby objąć stanowisko Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sam polityk jednak podkreślał, że „nie nastawia się na objęcie tej funkcji”.

W piątek Reuters przekazał, że stanowisko obejmie były prezydent Iraku, Barham Ahmad Salih. Wynika to z dokumentu podpisanego przez sekretarza generalnego António Guterresa, datowanego na 11 grudnia. Zgodnie z nim Salih rozpocznie pięcioletnią kadencję 1 stycznia 2026 roku.

Nominacja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy Biura Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców.

Kim jest Barham Ahmed Salih?

Barham Ahmed Salih urodził się w 1960 roku w As-Sulajmanijji. To doświadczony polityk kurdyjskiego pochodzenia, który przez lata pełnił ważne funkcje zarówno w Regionie Kurdystanu, jak i na poziomie całego Iraku.

Zanim w 2018 roku został prezydentem Iraku, był m.in. premierem Regionalnego Rządu Kurdystanu oraz wicepremierem irackiego rządu. W czasie prezydentury angażował się przede wszystkim w działania na rzecz pojednania różnych grup w kraju i walki z korupcją.

Uchodzi za osobę spokojną, skłonną do rozmów i porozumienia między różnymi społecznościami.

Czym zajmuje się Wysoki Komisarz ONZ do spraw Uchodźców?

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców kieruje agencją powołaną w 1950 roku, odpowiedzialną za ochronę i wsparcie ludzi, którzy musieli uciekać ze swoich domów, starają się o azyl, zostali przesiedleni wewnętrznie albo nie mają obywatelstwa.

UNHCR zajmuje się między innymi organizowaniem schronienia i pomocy humanitarnej, wspieraniem powrotów do ojczyzny, przesiedleń lub integracji, pilnowaniem przestrzegania praw uchodźców, oraz współpracą z rządami i organizacjami pozarządowymi.

Działa w ponad 130 krajach i jest jednym z najważniejszych światowych podmiotów reagujących na kryzysy uchodźcze.

Czytaj też:

Gorące doniesienia o Hołowni. Zmiana planów w ostatniej chwili?Czytaj też:

Tej koalicji po wyborach najbardziej nie chcą Polacy. Wymowne wyniki sondażu