Szymon Hołownia skomentował swoje niepowodzenie. „Przetarliśmy szlaki”

Sekretarz generalny ONZ António Guterres wskazał Barhama Ahmeda Saliha, byłego prezydenta Iraku, na nowego Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. Decyzja, ogłoszona w dokumencie datowanym na 11 grudnia i przywołana przez Reutersa, ma jeszcze zostać zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy UNHCR. Kadencja pięcioletnia ma rozpocząć się 1 stycznia 2026 roku.

O stanowisko to przez ostatnie miesiące ubiegał się Szymon Hołownia, do niedawna marszałek Sejmu. Jak stwierdził w obszernym poście opublikowanym po ogłoszeniu decyzji ONZ, wybór Saliha jest zaskoczeniem. Podkreślił również, że „Irak nie jest nawet stroną Konwencji o Statusie Uchodźców z 1951 r., która jest fundamentem mandatu UNHCR”.

„Taki wybór jest jednak przede wszystkim niewybraniem Europy (zwłaszcza kandydatka Hiszpanii i kandydat Niemiec wraz ze swymi państwami zainwestowali naprawdę dużo w walkę o tę funkcję). I wskazaniem, że zdaniem Antonio Guterresa, to Bliski Wschód jest dziś miejscem, które powinno nadawać ton polityce świata wobec kryzysów uchodźczych” – ocenił Hołownia.

Hołownia: Przetarliśmy szlaki i wyważyliśmy drzwi

We wpisie lider Polski 2050 zwrócił uwagę na skalę kryzysów humanitarnych oraz wyzwania stojące przed przyszłym kierownictwem agencji. „UNHCR, podobnie jak cały ONZ, jest dziś w bardzo głębokim kryzysie” – ocenił, wskazując na budżety obcięte o 50–70 proc. i planowaną redukcję około pięciu tysięcy etatów. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem nowego komisarza będzie odbudowa zaufania i morale w organizacji.

Hołownia odniósł się także bezpośrednio do swojej kampanii, którą określił „wielką pracą” m.in. prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska i Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wicepremierem Radosławem Sikorskim na czele, nazywając ją „upominaniem się o należne miejsce Polski nie tylko przy europejskim, ale i przy globalnym stole”.

„Mimo krótkiego czasu – zaszliśmy bardzo wysoko. Przetarliśmy szlaki i wyważyliśmy drzwi, które dotąd były dla Polski zamknięte. Ta praca przyniesie owoce, jeśli nie dziś, to jutro, jeśli nie w moje walce, to w staraniach kolejnej Polki lub Polaka o to, by świat zrozumiał, że z nami, z naszą wiedzą, doświadczeniem, naprawdę będzie mu łatwiej. I że naprawdę jesteśmy narodem Solidarności nie tylko przez duże »s«” – napisał Hołownia.

UNHCR, działająca w ponad 130 krajach, odpowiada za ochronę uchodźców, osób ubiegających się o azyl, ludzi wewnętrznie przesiedlonych oraz osób pozbawionych obywatelstwa. Agencja organizuje pomoc humanitarną, wspiera powroty do ojczyzny, integrację lub przesiedlenia oraz współpracuje z rządami i organizacjami pozarządowymi.

