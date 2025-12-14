Znaleziono części obiektu przypominające drona. Wiemy, jak daleko był od zabudowań mieszkalnych

„Dziś około godziny 13.00 w miejscowości Żelizna, powiat radzyński, mężczyzna podczas spaceru po lesie zauważył części obiektu przypominające drona. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim zabezpieczają teren. Powiadomiliśmy odpowiednie służby, w tym Żandarmerię Wojskową w Białej Podlaskiej oraz Prokuraturę Rejonową w Radzyniu Podlaskim” – poinformowała w niedzielę 14 grudnia lubelska policja.

Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia znaleźli rozbitego drona, styropianową obudowę i silnik – mówiła w TVN24 nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zaznaczyła, że „na pewno nie był to dron, który służył do celów przemytniczych”. Nikomu nic się nie stało. Obiekt znajdował się w głębi lasu, z daleka od zabudowań mieszkalnych.

Żelizna. Obiekt przypominający drona w lesie. Najprawdopodobniej rosyjski, nieuzbrojony

TVP Info nieoficjalnie ustaliło, że znalezione szczątki to najprawdopodobniej rosyjski nieuzbrojony dron zwiadowczy Gerbera, czyli tańsza i uproszczona wersja irańskiego Shaheda-136, produkowanego w Rosji jako Geran-2. Jest używany jako wabik, a jego zadaniem jest zmylenie i przeciążenie obrony przeciwlotniczej. Urządzenie prawdopodobnie przekroczyło polską granicę we wrześniu podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

Wtedy odnotowano minimum 21 naruszeń przestrzeni powietrznej Polski. Szczątki dronów znaleziono potem w pięciu województwach: lubelskim, świętokrzyskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. Były one w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Korytnica, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków, Stanisławka i Przymiarki.

