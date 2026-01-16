KO liderem, jest jedno „ale”. Tusk ma powód do namysłu. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu partyjnym, który przeprowadziła Opinia24, pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,9 proc. To spadek o 1,9 punktu procentowego w porównaniu do badania, które zostało przeprowadzone przez tę samą pracownię w grudniu 2025 r. dla „Faktów TVN i TVN24.

KO liderem, chociaż zaliczyła spadek poparcia. Najnowszy sondaż partyjny

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na partię, na której czele stoi Jarosław Kaczyński, zadeklarowało 25,8 proc. badanych (+0,4 p.p.). Na najniższym stopniu podium znalazła się Konfederacja, której poparcie wynosi 12,8 proc. (+2,1 p.p.).

W dalszej części zestawienia znalazły się: Konfederacja Korony Polskiej – 7,4 proc. (-1,2 p.p.), Lewica – 7,1 proc. (+2,2 p.p.), Polska 2050 – 4 proc. (+1,9 p.p.), Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,3 proc. (+0,7 p.p.) i Razem – 2,7 proc. (-0,8 p.p.). 0,8 proc. respondentów zadeklarowało, że chciałoby oddać głos na inną partię, a 5,2 proc. nie wie, przy nazwie której formacji postawiłoby krzyżyk na karcie wyborczej.

Polacy masowo do urn? Taka byłaby frekwencja wyborcza

W sondażu sprawdzono także, jaka byłaby frekwencja w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. 74 proc. respondentów zadeklarowało, że wzięłoby w nich udział – w tym 53 proc. „zdecydowanie” zamierza skorzystać z czynnego prawa wyborczego, a 21 proc. – „raczej”.

18 proc. ankietowanych nie planuje zagłosować – w tym po 9 proc. „zdecydowanie” i „raczej” wyklucza taką możliwość. 8 proc. nie miało zdania w sprawie.

Badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone w dniach 12-14 stycznia na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków techniką CATI i CAWI (metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych).

