Tak Polacy oceniają Nawrockiego i Tuska. Sondaż nie zostawia złudzeń

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wynika, że po sześciu miesiącach na stanowisku prezydenta, Polacy mają raczej dobre zdanie o głowie państwa. Na pytanie: Jak oceniasz pół roku Karola Nawrockiego jako prezydenta? 55 proc. respondentów odpowiedziało dobrze. Przeciwnego zdania jest 45 proc. ankietowanych.

Sondaż. Karol Nawrocki vs Donald Tusk. Zaskakujące wyniki

Z kolei oceny pracy Karola Nawrockiego i Donalda Tuska są niemal identyczne. Lepszą opinię o prezydencie ma 42,3 proc. ankietowanych, a o szefie rządu – 42 proc. Różnica jest tak minimalna, że w praktyce można powiedzieć, że rywalizacja o sympatię wyborców jest wyrównana jak nigdy.

Karola Nawrockiego „zdecydowanie lepiej” ocenia 30 proc. badanych, a „raczej lepiej” – 12,3 proc. W przypadku Donalda Tuska jest to 30,4 proc. i 11,6 proc.

Sondaż ujawnia też, że Polacy rzadko zachowują dystans wobec obu polityków. Zaledwie 3,9 proc. uważa, że prezydent i premier zasługują na taką samą dobrą ocenę, 8,9 proc. ocenia ich równie źle, a tylko 2,9 proc. nie ma wyrobionego zdania. To pokazuje, że opinie są mocno podzielone i polaryzacja społeczeństwa wciąż pozostaje wyraźna.

Polacy ocenili Nawrockiego i Tuska w sondażu

Największe różnice w ocenach polityków widać dopiero przy podziale na elektoraty. Wśród zwolenników koalicji rządzącej aż 90 proc. ankietowanych stawia wyżej Donalda Tuska, a 73 proc. robi to zdecydowanie. Karol Nawrocki praktycznie nie zyskuje tutaj poparcia.

W elektoracie opozycyjnym – PiS i Konfederacji – obraz jest niemal lustrzany. 78 proc. wyborców tej grupy wysoko ocenia prezydenta, w tym 58 proc. „zdecydowanie dobrze”. Donald Tusk może liczyć tu jedynie na 11 proc. wskazań.

Kluczowa pozostaje jednak grupa niezdecydowanych i niezwiązanych trwale z żadnym obozem. Tutaj przewagę zdobywa Karol Nawrocki – 40 proc. ocenia go lepiej, a Tuska jedynie 13 proc.

