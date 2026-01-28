Jarosław Kaczyński na tydzień w szpitalu. Pobyt może zostać przedłużony

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Radio Wnet podało, że pobyt prezesa PiS w placówce medycznej ma potrwać co najmniej tydzień. Niewykluczone jednak, że zostanie przedłużony. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek w rozmowie z „Faktem” podkreślił, że Kaczyński w szpitalu na obserwacji badaniach przebywa w związku z „sezonową infekcją”.

„Sezonowa infekcja” prezesa PiS. Kaczyński już wcześniej był przeziębiony

– Prezes już w Świętokrzyskiem był przeziębiony, ale w poniedziałek był jeszcze w pracy – zdradziło anonimowe źródło z Nowogrodzkiej. – Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno – spekulował z kolei rozmówca z otoczenia lidera Prawa i Sprawiedliwości.

„Super Express” podał z kolei, że Kaczyńskiego dopadło zapalenie płuc. „Męczy go potworny kaszel i podwyższona temperatura” – podkreślono. W związku z nieobecnością prezesa PiS środowe prezydium Prawa i Sprawiedliwości oraz zaplanowany na czwartek komitet wykonawczy ugrupowania odbędą się pod przewodnictwem Mariusza Błaszczaka. Polityk znajdzie się również na czele partii na spotkanie z Karolem Nawrockim.

Jarosław Kaczyński po raz kolejny w szpitalu. Poprzednio wzbudził niemałe kontrowersje

Kaczyński w ostatnim czasie co jakiś czas pojawia się w szpitalu. W lutym 2025 r. głośno było o tym, że lider PiS na oddziale kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie został wpisany do systemu przez personel jako osoba NN (no name, pacjent o nieznanej tożsamości – red.). W związku z sytuacją NFZ wysłał zapytanie do placówki. Wcześniej Kaczyński przechodził m.in. operację wszczepiania protezy stawu kolanowego.Czytaj też:

