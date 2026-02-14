Tysiące Polaków bez prądu. Wszystko przez potężne opady śniegu

Jak podała spółka Energa, niemal 3,4 tysiąca odbiorców na Pomorzu nie ma dostępu do energii elektrycznej. Awaria, wywołana intensywnymi opadami śniegu, dotknęła mieszkańców sporego regionu, między innymi powiatów bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego oraz powiatu gdańskiego, obejmując także samo miasto Gdańsk.

Łącznie awarie dotknęły 126 stacji transformatorowych.

Planowe wyłączenia w regionie

Równolegle w części Pomorza przeprowadzane są także planowe wyłączenia. W gminie Starogard Gdański przerwy w dostawie prądu obejmą miejscowość Kokoszkowy oraz ulice: Perłową, Kokoszkowy-228/4, Rubinową 9 i Szafirową 1, 2, od 4 do 6 oraz od 9 do 12 w godzinach od 9:00 do 12:00.

W gminie Zblewo, w miejscowości Bytonia, wyłączenia zaplanowano na ulicach Dworcowej 26A oraz Pod Kasztanami 5, 7, 10, 16, 18 i 80/19 w godzinach 10:30–13:30. Aktualne informacje o przerwach w dostawach energii można znaleźć na stronie operatora w zakładce „Wyłączenia bieżące”.

Zima sparaliżowała także południe kraju

Polska od dłuższego czasu zmaga się z trudnymi warunkami zimowymi, które powodują szereg problemów w komunikacji, energetyce czy codziennym życiu. Dziennikarze Polsat News informują, że do awarii sieci energetycznej na Pomorzu przyczyniły się właśnie intensywne opady śniegu.

W sobotni poranek obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed obfitymi opadami śniegu także w południowej części kraju. Alerty wydano między innymi dla powiatów nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego, raciborskiego, wodzisławskiego, strzeleckiego oraz jędrzejowskiego.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie bieżących komunikatów.

