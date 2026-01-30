Nawrocki zadzwonił do Kaczyńskiego. Miał szczególny powód

Jarosław Kaczyński kilka dni temu trafił do szpitala. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zapewnił, że politykowi nie dolega nic poważnego. Prezes PiS przebywa w szpitalu w Warszawie na badaniach w związku z infekcją. Taki mamy w Polsce chorobowy czas – wyjaśnił Rafał Bochenek. Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem – dodał.

Według nieoficjalnych ustaleń Super Expressu, Jarosław Kaczyński zachorował na zapalenie płuc. Lekarze mieli stwierdzić u polityka m.in. kaszel oraz podwyższoną temperaturę. Kuzyn prezesa PiS – Jan Maria Tomaszewski – zapewnił jednak, że chociaż jego stan wymaga obserwacji i wciąż jest pod opieką medyczną, to czuje się już dużo lepiej. – Codziennie odwiedzam Jarka. Na razie jest dobrze, czuje się lepiej – zapewnił.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że stanem zdrowia Jarosława Kaczyńskiego zainteresował się Karol Nawrocki. Prezydent miał zadzwonić do prezesa PiS i życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia. – Karol jest wdzięczny prezesowi za nominację i nigdy mu nie zapomni, że to dzięki niemu jest prezydentem. Dlatego stanem zdrowia prezesa naturalnie się przejmuje – powiedziała dziennikarzom osoba z otoczenia głowy państwa.

Co więcej, podczas spotkania z parlamentarzystami PiS prezydent powiedział kilka kurtuazyjnych zdań, że w tym czasie nie ma z nami bardzo ważnej osoby, lidera prawicy, ale że rozmawiał z nim wcześniej i życzył mu zdrowia

Kaczyński zachorował. Na Nowogrodzkiej zawrzało

Oficjalnie problemy zdrowotne prezesa PiS na razie nie wywołują wśród polityków większego niepokoju. Ta uspokajająca narracja jest w dużej mierze spowodowana obawami, że nieobecność Jarosława Kaczyńskiego tylko zaogni spory między frakcjami w PiS.

W kuluarach sytuacja wygląda nieco inaczej. – Prezesa już dekadę temu chowali do grobu. I co? Nic. Dlatego dziś nikt nie panikuje. Ale też nie udaje, że nic się nie dzieje – powiedział jeden z uczestników narady w rozmowie z Wirtualną Polską.

– O zdrowiu prezesa ma być jak najmniej. Najlepiej nic nie mówić, albo mówić, że wszystko jest ok, drobne usterki. Taka jest decyzja – dodał inny.

