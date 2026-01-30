Polacy jednoznacznie o Nawrockim. Ten sondaż nie zostawia złudzeń

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu ankietowanych zapytano, jak oceniają działania Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej. Jak się okazuje, większość ankietowanych jest zadowolona z polityki zagranicznej prowadzonej przez głowę państwa.

Dobrze działania prezydenta w tym obszarze ocenia 54,4 proc. respondentów, z czego 24,6 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie dobrze” a 29,8 proc. „raczej dobrze”. Przeciwnego zdania jest 37,5 proc. badanych (w tej grupie 19,5 proc. wybrało wariant „zdecydowanie źle” a 18 proc. „raczej źle”. Warto zwrócić uwagę na dość spory odsetek niezdecydowanych – 8,2 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, nie ma w tej kwestii sprecyzowanych poglądów.

Burza po słowach Trumpa. Nawrocki broni prezydenta USA

W ostatnich dniach głośno było o relacjach polsko-amerykańskich. Wszystko za sprawą wywiadu Donalda Trumpa, w którym poddał w wątpliwość przydatność sojuszników w kontekście wojny w Afganistanie. Słowa prezydenta USA wywołały falę krytyki.

Głosy oburzenia popłynęły m.in. z Wielkiej Brytanii – zarówno od premiera Keira Starmera, jak i księcia Harry'ego. Ostro zareagowali także przedstawiciele polskich władz – Donald Tusk, Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tymczasem Karol Nawrocki stanął w obronie Donalda Trumpa twierdząc, że mówiąc o sojusznikach, nie miał na myśli Polski. – Największe larum w całej tej sytuacji po niedookreślonych słowach prezydenta Trumpa podnoszą często ci, którzy jeszcze nie przeprosili za obrażanie polskiego żołnierza, a są Polakami – komentował.

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP zapewnił, że „dzień wcześniej Donald Trump powiedział Karolowi Nawrockiemu, że polscy żołnierze to bohaterowie, że jesteśmy modelowym sojusznikiem, a na Polskę można liczyć, także w kontekście Afganistanu i Iraku”.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 24-28 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1 tys. dorosłych Polaków.

