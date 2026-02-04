MEN ma twardy orzech do zgryzienia. „Nowacka rozpatruje wszystkie scenariusze”

W zajęciach z edukacji zdrowotnej uczestniczy ok. 30 proc. uprawnionych do tego uczniów. Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśla, że nowy przedmiot powinien stać się obowiązkowy, bo stanowi swego rodzaju szczepionkę wiedzy, która jest dostosowana do wyzwań współczesności. Wśród tematów, które są poruszane na zajęciach, są m.in. kwestie dotyczące zdrowego odżywiania się, zdrowia psychicznego oraz cyberbezpieczeństwa.

– Tych elementów, które są w edukacji zdrowotnej wręcz konieczne, jest bardzo dużo. Właściwie wszystkie środowiska się w tej sprawie zgadzają. W związku z tym będziemy dążyć do tego, żeby to był obowiązkowy przedmiot – oświadczyła Katarzyna Lubnauer w programie „Sygnały dnia” na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

MEN szuka nowego pomysłu na edukację zdrowotną? „Nowacka rozpatruje wszystkie scenariusze”

Wiceszefowa MEN odniosła się także do faktu, że wielu rodziców zdecydowało się na wypisanie swoich dzieci z zajęć ze względu na – w ich ocenie – kontrowersyjne treści dotyczące seksualności. – Jak pytamy osoby, które tak mówią, żeby podały konkretne przykłady, co tam jest takiego, co może wzbudzić taki niepokój, to okazuje się, że nie potrafią podać albo korzystają z informacji, które były nieprawdziwe, które podawały na początku prawicowe media – stwierdziła Lubnauer.

Jeśli więc edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym, to czy jej program zostanie okrojony o treści, które wywoływały emocje? – Minister Nowacka rozpatruje wszystkie scenariusze, wybierzemy taki, który będzie z punktu widzenia edukacji, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci najlepszy – powiedziała Katarzyna Lubnauer. Pytana o to, jaki scenariusz jest zatem najlepszy, odparła: „Najlepszy jest taki, który zapewni, że 100 proc. dzieci będzie chodzić na edukację zdrowotną”.

