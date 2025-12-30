MEN planuje daleko idące zmiany. Obejmą świadectwa szkolne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji jednego z rozporządzeń. MEN chce zmodyfikować jeden z obszarów życia oświaty, konkretnie – świadectwa, dyplomy państwowe, a także inne rodzaje druków.

Ministerstwo, którego pracami zarządza Barbara Nowacka, poinformowało o zakończeniu prac nad wyglądem legitymacji szkolnej i przedszkolnej. Wprowadzone zmiany „wynikają z rekomendacji Komisji ds. dokumentów publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Dotyczą one „sposobu personalizacji blankietów [legitymacji – przyp. red.] (...) oraz uzgodnień co do blankietów, na których może być wydawane świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminów eksternistycznych” – dowiadujemy się z wpisu w RCL. Jak zaznacza MEN, reforma musi uwzględniać zmiany w ramowym planie nauczania – chodzi o wprowadzenie w roku szkolnym 2025/2026 nowego przedmiotu – kontrowersyjnej dla środowisk konserwatywnych edukacji zdrowotnej.

Garść szczegółów. MEN ujawnia

Jakie założenia ma nowy projekt? Dotyczą one m.in. legitymacji szkolnej i przedszkolnej. Nie pojawi się już na nich pełno brzmiąca nazwa miesiąca w dacie urodzenia. To samo tyczy się daty wydania dokumentu. Na blankietach znajdą się ponadto układy mikroprocesorowe, umożliwiające wprowadzenie dodatkowych usług w obszarze komunikacji publicznej, na korzystanie z której uczniom przysługują zniżki (mogą płacić mniej). Poza tym w legitymacji szkolnej dodany zostanie „opis dot. sposobu personalizacji dokumentu oraz umieszczenia zdjęcia ucznia”, a w przedszkolnej dojdzie do „zmiany wizualizacji wzoru oraz dodaniu opisu sposobu personalizacji dokumentu” – podaje, za MEN, Portal Samorządowy.

Jest jeszcze kwestia świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego, wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Po zdaniu egzaminów eksternistycznych uczniowie otrzymają dokumenty w formie (odpowiednich) blankietów świadectw dojrzałości. Co ma „uprościć proces związany z wydawaniem dokumentów publicznych przez OKE” – tłumaczy resort Nowackiej.

